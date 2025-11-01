Un problema muscolare dopo appena quindici minuti di gioco, nel match di Premier League tra Nottingham Forest e Manchester United, ha fatto tremare momentaneamente i tifosi e gli addetti ai lavori. Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in prestito dalla Juventus, ha dovuto abbandonare il campo per un fastidio al bicipite femorale. Un episodio che, tuttavia, non sembra destinato a incidere in maniera significativa sul futuro del giocatore né, soprattutto, sui piani della società bianconera.

Juventus, un accordo solido e studiato per permettere a Douglas Luiz di trasferirsi al Forest senza intoppi

L’accordo stipulato tra Juventus e Nottingham Forest, infatti, prevede che il riscatto del cartellino del centrocampista diventi obbligatorio al verificarsi di una condizione precisa: Douglas Luiz dovrà disputare almeno 15 partite ufficiali in tutte le competizioni, restando in campo per un minimo di 45 minuti in ciascuna. Ad oggi, il brasiliano ha già raggiunto sei presenze utili, segno che il suo inserimento nel progetto tecnico di Ange Postecoglou sta procedendo con continuità.

Certo, lo stop muscolare rappresenta una battuta d’arresto e complica, almeno temporaneamente, la sua progressione.

Ma la situazione non desta particolari preoccupazioni in casa Juventus. La stagione è iniziata da meno di tre mesi e i margini per completare il percorso necessario sono ampi.

Inoltre, lo stesso allenatore Postecoglou ha dimostrato in più occasioni di riporre grande fiducia nel centrocampista verdeoro, utilizzandolo con costanza e affidandogli un ruolo chiave nel sistema di gioco del Forest.

Un accordo che dovrebbe portare nelle casse del club oltre 30 milioni di euro in estate

Dal punto di vista economico, l’operazione resta definita nei suoi contorni principali: il club inglese ha già versato 3 milioni di euro per il prestito, mentre l’obbligo di riscatto, qualora scattino le condizioni previste, ammonterà a 25 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi.

È inoltre previsto un bonus variabile fino a 3,5 milioni di euro, legato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte del Nottingham Forest durante la permanenza del giocatore.

In sintesi, l’infortunio di Douglas Luiz rappresenta sì un piccolo intoppo nel suo cammino inglese, ma non modifica in modo sostanziale il quadro generale. La Juventus osserva la situazione con serenità, consapevole che il centrocampista è considerato un elemento importante per il progetto tecnico dei “Tricky Trees” e che, salvo complicazioni, il riscatto a titolo definitivo resta una prospettiva concreta.