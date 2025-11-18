Rinforzare la rosa con acquisti di spessore, così da poter rientrare nella corsa allo Scudetto. È questa l'intenzione della Juventus che risulta molto attiva sul fronte mercato, in particolare per il centrocampo. Una delle richieste di mister Luciano Spalletti, infatti, è un centrocampista che possa dare qualità e quantità alla manovra. Sono tanti i profili sull'agenda della dirigenza e, tra questi, ci sarebbe anche quello di Granit Xhaka, centrocampista svizzero in forza al Sunderland.

Possibile ritorno di fiamma per Xhaka

Già prima del suo passaggio in Inghilterra, il classe 92 era finito nel mirino della Vecchia Signora che, però, non riuscì a trovare una quadra economica con il Bayer Leverkusen.

I bianconeri potrebbero, però, riprovarci a gennaio, cercando di intavolare una trattativa con il Sunderland: il club inglese chiede una cifra attorno ai 15-18 milioni per cedere uno dei suoi punti di forza. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta tra le parti e molto dipenderà dalla volontà della Juventus di puntare su Xhaka. La cifra per lo svizzero potrebbe esser ricavata da qualche cessione come quelle di Joao Mario e Manuel Locatelli che potrebbe rientrare in un eventuale scambio con Hojbjerg.

Xhaka rappresenterebbe un colpo di grande esperienza e soprattutto funzionale al 4-3-3 di Spalletti. Il centrocampista svizzero può infatti occupare sia il ruolo di play davanti alla difesa ma anche quello di mezz'ala, così da dare maggiore copertura; può inoltre svolgere anche il ruolo di centrale vista la sua qualità nell'impostazione e duttilità tattica.

Genoa e Como monitorano Perin

Mattia Perin potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Il portiere italiano classe '92 ha tanti estimatori in giro per l'Italia con diversi club che potrebbero provare ad intavolare un discorso concreto con il club bianconero già nei prossimi mesi. Una delle società maggiormente interessate è il Genoa che ha in Daniele De Rossi un grande estimatore dell'estremo difensore bianconero. De Rossi vorrebbe Perin al Grifone, sia come riferimento per la difesa ma anche come uomo spogliatoio e leader fuori dal campo. Altro club interessato è il Como che, già nello scorso giugno, ha provato ad ingaggiare il 33enne ma senza successo. Infine, sullo sfondo viva anche la candidatura del Parma che è alla ricerca di un valido sostituto di Suzuki.

Al momento non si può parlare di una trattativa reale tra la Juventus ed uno di questi club ma di un sondaggio che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi. Molto dipenderà dalla volontà di Perin di lasciare la Juventus e magari di rimettersi in gioco, ma anche dalla necessità del club bianconero di trovare un sostituto all'altezza, visto l'infortunio di Pinsoglio.