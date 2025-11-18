Oltre alle mosse per il mercato invernale, la Juventus pensa già al prossimo giugno. I bianconeri monitorano diversi giovani che si stanno ritagliando uno spazio italiano nel campionato e tra questi c'è sicuramente Marco Palestra che tanto bene sta facendo con la maglia del Cagliari. L'esterno classe 2005 è nel mirino della Vecchia Signora che deve però battere la concorrenza del Como di Fabregas.

Juve, possibile sfida al Como per Palestra a giugno

L'esterno dell'Atalanta in prestito al Cagliari è sicuramente una delle note più liete di questo inizio di stagione.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate ed hanno attirato l'interesse di molti club italiani tra cui la Juventus. Già prima del suo passaggio in Sardegna, il club bianconero aveva sondato il terreno per il 20enne italiano ma senza affondare il colpo. Ciò potrebbe riproporsi nella prossima estate, con la Juve che potrebbe fare sul serio ed intavolare una trattativa concreta con l'Atalanta che ne detiene il cartellino ed è pronta a fare una plusvalenza importante. Il cartellino dell'esterno italiano si aggira attorno ai 20 milioni, cifra che potrebbe aumentare vista la concorrenza del Como; il club allenato da Fabregas valuta i più interessanti giovani del panorama internazionale ed avrebbe opzionato proprio Palestra per rinforzare le corsie laterali in estate.

Il giovane esterno italiano rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus sia per la sua grande duttilità tattica ma anche per la sua personalità nonostante la giovane età. Dribbling, assist, tecnica e velocit; tutte caratteristiche che ne farebbero un punto fermo del 4-3-3 di Luciano Spalletti.

Sogno Alaba per la difesa

Oltre ad un esterno, la Juventus lavora anche per rinforzare il pacchetto di centrali a disposizione di Spalletti. Il tecnico di Certaldo vorrebbe un calciatore molto duttile e soprattutto con una grande padronanza dal punto di vista tecnico. In quest'ottica, si legge il sondaggio nei confronti di David Alaba che potrebbe lasciare il Real Madrid in estate. Il difensore austriaco presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026 ed al momento non ci sono novità per un possibile prolungamento.

Per questo, il classe 92 potrebbe liberarsi a parametro zero e diventare uno dei calciatori più gettonati della prossima sessione estiva di mercato.

La Juventus sta valutando quest'opportunità ma la trattativa non appare facile vista la concorrenza dei club dell'Arabia Saudita e di altri top club europei che potrebbero mettere sul piatto un ingaggio superiore rispetto a quello eventuale della Vecchia Signora. Più facile quindi arrivare ad altri profili come Stefan De Vrij, che potrebbe rientrare nei radar bianconeri in caso di mancato accordo per il rinnovo con l'Inter.