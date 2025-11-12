La Juventus è a caccia di un esterno per la finestra invernale di calciomercato. L'obiettivo è quello di accontentare mister Spalletti che vorrebbe un esterno d'esperienza e qualità, tassello fondamentale per l'utilizzo del suo 4-3-3. Sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza e tra questi spunta quello di Zeki Celik, esterno turco in forza alla Roma.

I bianconeri monitorano Celik

Il classe 97 è subito diventato un elemento fondamentale per Gasperini che lo utilizza sia come braccetto sia come esterno a tutta fascia. Nonostante un ruolo da protagonista, l'esterno turco potrebbe lasciare la Capitale visto il contratto in scadenza nel giugno 2026.

Stando ad alcuni rumors di mercato, la Juventus starebbe monitorando la situazione dell'ex Lille ed in caso di mancato accordo tra le parti potrebbe provare ad intavolare una trattativa con il club giallorosso già per gennaio mettendo sul piatto una cifra minima e battere la concorrenza di diversi club esterni. Al momento non si parla di una trattativa concreta ma di un'idea da parte della Vecchia Signora che potrebbe prendere in caso di mancato accordo tra Celik e la Roma per il rinnovo.

L'esterno turco rappresenterebbe un buon profilo per rinforzare le corsie esterne, giocatore di grande affidabilità ed esperienza. Il 28enne può inoltre occupare diverse posizioni in campo. Può svolgere sia il ruolo di terzino su ambedue le corsie nel 4-3-3 ma anche di terzo difesa ed esterno in un'eventuale conferma del 3-4-2-1 utilizzato da Spalletti in queste sue prime uscite sulla panchina bianconera.

Il Newcastle mette nel mirino Cambiaso per l'estate

Rimanendo in ottica esterni, Andrea Cambiaso è uno dei calciatori della Juventus più richiesti sul fronte calciomercato. L'esterno italiano ha tanti estimatori in giro per l'Europa in particolare in Premier League. Dopo l'interesse estivo da parte del Manchester City, ci sarebbe un sondaggio da parte del Newcastle che sarebbe pronto ad un'offerta nel prossimo giugno. I Magpies avrebbero individuato nell'esterno bianconero l'erede naturale di Trippier e potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina ai 45 milioni per convincere la Juventus. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta ma di un sondaggio da parte della società inglese che però potrebbe trasformarsi in un affare reale in estate.

Molto dipenderà dalle reali offerte che arriverano per Cambiaso ma anche dalla posizionamento in classifica da parte della Vecchia Signora. Senza la qualificazione alla prossima Champions League, i bianconeri potrebbero sacrificare qualche pezzo importante e tra questi potrebbe esserci proprio l'esterno italiano.