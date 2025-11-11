La Juventus è una delle squadre più attive sul fronte mercato. L'obiettivo della Vecchia Signora è quello di rinforzare la rosa così da poter continuare il percorso in Europa e rientrare nella lotta per lo Scudetto. La dirigenza sta sondando diversi profili per rinforzare le corsie laterali e tra i nomi sondati ci sarebbe anche quello di Malo Gusto, talentuoso esterno francese in forza al Chelsea.

Possibile addio per Joao Mario, si monitora Malo Gusto

I bianconeri hanno tutta l'intenzione di rinforzare le fasce fondamentali per il gioco di Spalletti.

L'intenzione arriva dalle prestazioni non esaltanti da parte di Joao Mario che sia con Tudor che con Spalletti non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Il portoghese arrivato a giugno nell'ambito dello scambio con Alberto Costa potrebbe così lasciare Torino a gennaio con diverse squadre di Premier League sulle sue tracce, a partire dal Wolverhampton. Con l'eventuale cessione del classe 2000, la Juve potrebbe ritornare sul mercato ed accontentare Spalletti.

Oltre a Nahuel Molina che resta l'obiettivo primario, la dirigenza valuta nomi alternative all'esterno argentino e tra questi ci sarebbe anche quello di Malo Gusto che potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio. Il francese non è una prima scelta per Maresca e vorrebbe giocare con continuità per provare a strappare la convocazione Mondiale con la Francia.

La Juve vorrebbe approfittare della situazione per imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto; una formula che al momento non soddisfa il Cheslea che vorrebbe una cessione a titolo definitivo attorno ai 30 milioni. Il francese classe 2003 rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus e permetterebbe a Spalletti di utilizzarlo in più ruoli. Infatti, il 22enne può sia occupare il ruolo di terzino su ambedue le corsie ma anche il ruolo di esterno alto dando maggiore copertura in fase difensiva.

Si valuta Muharemovic per la difesa

Rimanendo in ottica difesa, la Juventus vorrebbe rinforzare anche il pacchetto centrale viste le condizioni precarie di Gleison Bremer.

Il club bianconero è alla ricerca di un difensore che possa così essere una valida alternativa al brasiliano. Oltre alle idee di grande spessore internazionale come Skriniar e Kim, la Vecchia Signora valuta anche giovani profili come quello di Tarik Muharemovic che si è ritagliato un ruolo da protagonista nel Sassuolo di Grosso.

Presenza fisica, personalità e buona qualità tecnica; il classe 2003 si sta affermando ad alti livelli e sarebbe finito nei radar dei top club italiani come la stessa Juventus. I bianconeri che hanno il 50% della futura rivendita sul cartellino del calciatore vorrebbero approfittarne per intavolare una trattativa col Sassuolo già a gennaio. Il club neroverde vorrebbe trattenere il ragazzo fino al termine della stagione per aumentare il costo del cartellino scatenando una vera e propria asta visto l'interesse anche di Inter e Milan.