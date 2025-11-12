Mike Maignan resta nei radar della Juventus. Il numero uno del Milan non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club rossonero che scade nel giugno 2026. Senza un accordo tra le parti, l'estremo difensore francese potrebbe liberarsi a parametro zero ed essere uno dei protagonista del prossimo mercato estivo. La Juve monitora la situazione ed è pronta ad accaparrarsi le prestazioni del classe 95

Di Gregorio piace in Premier, si monitora Maignan per giugno

Tutto nasce dalla possibile cessione di Michele Di Gregorio che piace a diversi club inglesi.

Nonostante le buone prestazioni, l'ex Monza potrebbe esser sacrificato per una cifra vicina ai 30-35 milioni, così da permettere ai bianconeri di trattenere altri pezzi pregiati come Kenan Yildiz ed Andrea Cambiaso. Un eventuale addio di Di Gregorio non è quindi un'utopia e la Vecchia Signora sta valutando i possibili sostituti; in cima alla lista c'è sicuramente Mike Maignan che potrebbe lasciare il Milan a giugno. Il 30enne francese non ha ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza nella prossima estate e i contatti tra le parti sembrano in una fase di stallo. In caso di mancato accordo, la Vecchia Signora è pronta a fiondarsi sul portiere francese ed accappararsi uno dei migliori estremi difensori del panorama internazionale.

La Juve però non è il solo club che sta monitorando la vicenda Maignan-Milan; infatti, anche il Chelsea potrebbe ritornare fortemente sul numero uno francese dopo l'interesse mostrato nella scorsa sessione estiva di mercato.

Maignan non è il solo portiere monitorato dalla dirigenza bianconera che segue con grande interesse due prospetti del campionato italiano ovvero Marco Carnesecchi ed Elia Caprile. Il portiere dell'Atalanta si è confermato ad alti livelli ed ha una valutazione vicina ai 40 milioni, mentre il numero uno del Cagliari è ormai un perno dello scacchiere tattico di Pisacane con la società sarda che prenderà in considerazione solo offerta tra i 25-28 milioni di euro.

Atta nel mirino di Barcellona e Manchester City

Oltre ai colpi estivi, la Juventus vuole rinforzare l'organico già a gennaio così da poter ritornare competitiva. Una delle richieste del tecnico Luciano Spalletti sarebbe l'acquisto di un centrocampista che possa aumentare il tasso tecnico della mediana. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza è quello di Arthur Atta, trascinatore e grande protagonista dell'Udinese. Il francese ha offerto prestazioni di grande livello e sarebbe finito nel mirino dei principali top club europei.

Infatti oltre ai bianconeri, anche Barcellona e Manchester City sarebbero interessati e potrebbero mettere sul piatto quei 40-45 milioni richiesti dal club friulano per una cessione già a gennaio. Una concorrenza che potrebbe spingere la Juventus verso altri obiettivi "fattibili" come Adrian Bernabè del Parma e Pierre Hojbjerg del Marsiglia.