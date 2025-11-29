La Juventus vuole ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Per questo, la dirigenza sta sondando diversi profili per rinforzare l'organico in estate e ritornare competititva ad altissimi livelli. Il centrocampo è il reparto che potrebbe subire le maggiori modifiche con la Vecchia Signora a caccia di giocatori che possano innalzare il livello tecnico. Tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Manu Konè, faro della Roma di Gasperini.

I bianconeri mettono nel mirino Konè per giugno

Il centrocampista francese classe 2001 sta dimostrando una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista, grazie anche all'avvento di Gasperini sulla panchina giallorossa; forza fisica, tecnica individuale, duttilità nel ricoprire tutti i ruoli e grande leadership.

Tutte caratteristiche che ne fanno uno dei giocatori più completi del panorama internazionale. Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe monitorando il 24enne per giugno e sarebbe pronta ad un'offerta attorno ai 50 milioni di euro per convincere il club capitolino. Una cifra che verrebbe stanziata da alcune cessioni importanti come quella di Manuel Locatelli o di Khephren Thuram che piace a molti club di Premier League. Al momento non c'è una trattativa concreta tra le parti ma un forte interesse da parte dei bianconeri che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi. Da capire anche la volontà della Roma che in caso di qualificazione alla prossima Champions, potrebbe decidere di trattenere tutti i suoi big per iniziare un vero e proprio ciclo.

Konè non è il solo profilo seguito dalla Juventus per puntellare il centrocampo. Altro nome che piace per l'estate è quello di Arthur Atta, talento dell'Udinese. Il club friulano chiede una cifra vicina ai 45 milioni per il giovane francese nel mirino anche di Barcellona e Tottenham.

Possibile sfida al Milan per Bernardo Silva, anche il Benfica sullo sfondo

Bernardo Silva resta nel mirino della Juventus per la prossima estate. Il portoghese non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Manchester City che scade nel giugno 2026 e diventerebbe così una delle opportunità a parametro zero più interessanti del prossimo mercato. I bianconeri stanno valutando il profilo dell'esperto trequartista portoghese che darebbe qualità e soprattutto leadership per affrontare al meglio competizione di grande spessore come la Champions League.

La Vecchia Signora non è però il solo club che sta monitorando la situazione City-Bernardo. Infatti, anche il Milan resta alla finestra e sarebbe pronto ad inserire in caso di mancato accordo del portoghese con i Citizens. Attenzione anche alla candidatura del Benfica, ex club di Bernardo e che ha in Josè Mourinho un grande estimatore del fantasista classe 94.