Il calciomercato di Juventus e Milan potrebbe incrociarsi in quel di gennaio. Il bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista, mentre i rossoneri vorrebbero rinforzare il reparto offensivo viste le difficoltà realizzative da parte di Gimenez e Nkunku. La Vecchia Signora e il Diavolo, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, starebbero valutando uno scambio alla pari con protagonisti Loftus-Cheek e Jonathan David.

Possibile scambio Loftus-David

Loftus-Cheek ha perso posizioni nelle gerarchie di Max Allegri, per questo motivo avrebbe iniziato a guardarsi intorno.

Stando agli ultimi rumor di calciomercato, la Juve starebbe monitorando la situazione, per capire se ci sono margini per intavolare una trattativa con il Milan a gennaio. Il club rossonero non fa però sconti e valuta il cartellino del proprio centrocampista circa 20-25 milioni di euro. La Vecchia Signora pertanto potrebbe proporre uno scambio alla pari inserendo nell'operazione il cartellino di Jonathan David. L'attaccante canadese classe 2000 non è una prima scelta per Spalletti e potrebbe essere utilizzato per arrivare al mediano inglese. Allegri apprezza molto le caratteristiche dell'ex Lille e potrebbe essere favorevole allo scambio. Al momento però non si può parlare di una trattativa concreta, ma tutto potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

Loftus-Cheek rappresenterebbe un buon profilo per rinforzare la mediana bianconera. Luciano Spalletti potrebbe riservagli un ruolo da protagonista nel suo tradizionale 4-3-3.

Idea Tiago Gabriel per la difesa

Luciano Spalletti si aspetta dal club bianconero anche un rinforzo in difesa viste le condizioni non ancora ottimali di Gleison Bremer. Oltre a profili internazionali come Skriniar e Kim, la Juventus starebbe valutando anche difensori che militano nel campionato italiano, come Tiago Gabriel diventato in questi mesi la colonna portante della retroguardia del Lecce.

Il portoghese classe 2004 sotto la guida tecnica di Di Francesco sta sfornando ottime prestazioni, attirando l'attenzione di diversi club.

La trattativa appare difficile, vista la volontà del lecce di trattenere il calciatore. Ad oggi solo un'offerta da 25-30 milioni di euro potrebbe cambiare completamente lo scenario.

Discorso simile anche per Mario Gila, altro obiettivo bianconero. Lo spagnolo ha una valutazione vicina ai 35 milioni e la Lazio vorrebbe trattenerlo almeno fino a giugno.