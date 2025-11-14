La Juventus vuole ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. I bianconeri pensano già alle possibili mosse per la prossima estate con l'obiettivo di acquistare calciatore da grande spessore tecnico e leadership. Si legge in quest'ottica il sondaggio per Vitinha, centrocampista portoghese e faro della mediana del Paris Saint Germain.

La Juve sogna Vitinha, interesse anche di Arsenal e Liverpool

Il classe 2000 è risultato fondamentale per la conquista della Champions League da parte dei parigini; qualità, visione di gioco, tecnica, velocità nei passaggi e grande personalità in mezzo al campo.

Tutte caratteristiche che ne fanno uno dei migliori centrocampista del panorama internazionale. Stando alle ultime di mercato, la Juventus starebbe sondando il terreno per il 25enne portoghese e vorrebbe capire i margini per aprire una trattativa concreta con il Psg. Una trattativa che al momento appare un sogno vista la volontà del club parigino di trattenere il calciatore e che solo un'offerta fuori mercato da circa 80-90 milioni potrebbe cambiare la situazione; una cifra che al momento la Vecchia Signora non può spendere. Oltre all'aspetto economico, i bianconeri devono fare i conti con l'interesse delle superpotenze della Premier League come Arsenal e Liverpool che potrebbero avvicinarsi alle richieste economiche del Psg ma anche dell'entuorage del calciatore.

Quindi quello per Vitinha potrebbe restare un sondaggio da parte dei bianconeri che potrebbero prendere in considerazione altri profili "fattibili" dal punto di vista economico come Hojbjerg, Bernabè e Bissouma.

Stallo per il rinnovo di Yildiz

Snodo cruciale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dal futuro di Kenan Yildiz. Il numero dieci non ha ancora rinnovato il proprio contratto che scade nel 2029, con i bianconeri che vorrebbero blindare il classe 2005 così da evitare assalti dalle top europee. Al momento però ci sarebbe una fase di stallo tra le parti vista l'offerta della Vecchia Signora che si avvicina ai 5 milioni che va a scontrarsi con la richiesta dell'entourage del calciatore che ne chiede almeno 6.

Le prossime settmane potrebbero così rivelarsi fondamentali per il futuro del dieci, con il club bianconero che non vorrebbe andare incontro ad nuovo caso Vlahovic.

Per questo, la Juve potrebbe prendere in considerazione delle offerte in estate qualora non dovesse esserci un accordo per il prolungamento del contratto. Un'offerta da circa 100 milioni di euro che potrebbe arrivare dalla Premier con Arsenal, Liverpool e Chelsea che restano in attesa ma anche dalla Spagna visto il forte interesse mostrato dal Real Madrid.