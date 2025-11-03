A San Siro nel posticipo della decima giornata di Serie A il Milan batte la Roma per 1-0 e raggiunge proprio i giallorossi al secondo posto in classifica a quota 21 punti, insieme all'Inter e con un punto di ritardo dalla capolista Napoli.

Le azioni salienti della partita

Dopo un inizio di gara piuttosto equilibrato, a sbloccare il risultato è stato il difensore rossonero Strahinja Pavlović al 39': azione che si sviluppa sulla sinistra, rifinitura di Leão e conclusione del centrale che anticipa tutti nell'area piccola.

La Roma costruisce soprattutto dopo l'intervallo, tiene più a lungo il possesso e arriva con continuità sulla trequarti, ma fatica a trasformare le azioni in tiri.

Un altro episodio chiave arriva all'80': rigore per la Roma per fallo di mano in barriera su un calcio di punizione (un tocco con il braccio allarga il volume), ma Maignan intuisce l'angolo e respinge il destro di Dybala dal dischetto.

Da lì in poi, c'è una gestione attenta del Milan e negli ultimi minuti non ci sono particolari occasioni nitide per i giallorossi.

L'interpretazione della partita

Il Milan di Allegri imposta una partita di compattezza: blocco medio quando serve, linee vicine tra difesa e centrocampo, coperture tempestive dentro l'area. I centrali leggono bene i cross e limitano le seconde palle; davanti, la squadra prova a ripartire appena riconquista, soprattutto sul lato di Leão, che accende l'azione del vantaggio.

Nei momenti pressione romanista, i rossoneri mantengono l'ordine: tempi di uscita puliti, pochi falli nei pressi dell'area, gestione del ritmo nei minuti conclusivi.

La Roma di Gasperini alza il baricentro nella ripresa e guadagna campo con costanza. Sviluppa su palla laterale e palle inattive, alterna traversoni tesi e scarichi al limite, ma nell'ultimo passaggio manca precisione. L'aggressione dopo la perdita del pallone funziona, la squadra capitolina resta corta e recupera rapidamente la sfera, però dentro l'area rossonera trova poco spazio: coperture puntuali sul primo palo e tante respinte sui cross. E quando poi arriva l'occasione più grande, dal dischetto, Maignan salva il risultato.

Il prossimo turno delle due squadre

Nella prossima giornata di campionato la Roma giocherà in casa all'Olimpico contro l'Udinese domenica 9 novembre alle ore 18. Mentre i rossoneri saranno impegnati in trasferta a Parma sabato 8 novembre alle ore 20:45.