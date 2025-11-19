Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista sportivo Nicolò Schira, la Juventus e nella fattispecie il suo amministratore delegato Damien Comolli, avrebbero intenzione di costruire una rosa giovane, composta in grossa parte da calciatori under 22.

Juventus, Schira: 'Comolli vuole una formazione giovane e per questo stanno seguendo con attenzione Tiago Gabriel'

Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha detto: "La sensazione è che possa nascere una Young Juve, nel senso che Comolli in questo momento sta guardando molto al mercato dei giovani talenti, dei cosiddetti under 22.

Questo per due motivi: se prendi un giocatore nato dal 1º gennaio 2003 in poi, non occupa posto nelle liste e oggi quelle della Juve sono complete. Non c'è spazio alla Continassa se non faranno una cessione o se non faranno uscire qualcuno. Quindi questo è un aspetto e poi anche perché i giovani possono poi produrre valore patrimoniale, possono anche produrre plusvalenza, essere rivendibili, eccetera. Ormai è risaputo come ragionano molti dirigenti stranieri e Comolli deve anche guardare con un occhio molto attento al bilancio perché il break even, il pareggio di bilancio, è l'obiettivo della Juve entro 2027, l'ha detto anche Giorgio Chiellini in più occasioni".

Schira ha proseguito: "Aggiungo tra l'altro che la Juve sta seguendo da vicino con molto interesse Tiago Gabriel: ne ho già parlato in tempi non sospetti, ma aggiungo che negli ultimi giorni ci sono stati contatti diretti anche con l'entourage del calciatore.

Quindi la Juve è molto interessata al difensore ma sarà da capire se il Lecce e Corvino lo sacrificheranno a gennaio o più comprensibilmente nel giugno del 2026. La Juve però lo segue e sta apprezzando molto la crescita del ragazzo lusitano classe 2004. Gabriel in tutto questo ha catturato anche l'attenzione del Brentford, formazione inglese che sarebbe pronta a mettere sul piatto 20 milioni e anche di altri club di prima fascia della Premier League. Insomma un profilo che è destinato a essere un uomo mercato nel prossimo futuro".

Una linea giovane che cozza con le ambizioni di un club storico

Seguendo le parole di Schira, l'idea di Comolli di costruire una rosa giovane e quindi futuribile, andrebbe incontro alle esigenze di un club che vorrebbe fondamentalmente autofinanziarsi per andare avanti ma cozzerebbe in maniera altrettanto evidente con l'ambizione che nutre da sempre la piazza bianconera.

Un progetto fondato su talenti ancora da far maturare, difficilmente porterebbe risultati nell'immediato. La visione del francese quindi necessiterebbe del tempo che alla Continassa non hanno più, soprattutto se si considera che l'ultimo campionato vinto risale al 2019/20.