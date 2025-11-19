Acquistare un esterno ed un centrocampista. Sono questi gli obiettivi di mercato della Juventus che vuole rinforzare l'organico già nella finestra invernale di mercato. I bianconeri vogliono accontentare mister Spalletti che avrebbe richiesto queste due pedine per utilizzare al meglio il suo canonico 4-3-3. Per quanto riguarda il ruolo di esterno, uno dei nomi sondati maggiormente è quello di Brooke Norton-Cuffy con la Vecchia Signora che potrebbe decidere di inserire il cartellino di Mattia Perin per sbloccare la trattativa.

La Juve non molla Norton-Cuffy, Perin possibile contropartita

Nonostante il momento difficile per il Grifone, l'esterno classe 2004 si è messo in luce offrendo prestazioni di alto spessore. Le sue prove non sono passate inosservate con diversi top club italiani sulle sue tracce; Inter, Napoli ma soprattutto la Juventus che sta provando ad intavolare una trattativa concreta con il Genoa. Il club rossoblù non ha intenzione un elemento così importante e solo un'offerta fuori mercato da circa 25 milioni può cambiare la situazione per gennaio. Stando ad alcuni rumors, i bianconeri potrebbero decidere di inserire il cartellino di Mattia Perin per sbloccare la trattativa. Il 33enne portiere italiano è uno dei rinforzi richiesti da Daniele De Rossi per la sua leadership ed esperienza e questo potrebbe aprire ad un possibile dialogo tra le parti.

Al momento non si può parlare di una trattativa reale tra Juventus e Genoa, ma di un'idea da parte della Vecchia Signora che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

Fisicità, dribbling, capacità negli assist e grande duttilità; Norton-Cuffy rappresenterebbe un bel colpo per la Juventus ed andrebbe a completare il pacchetto di esterni a disposizione di Luciano Spalletti.

Possibile sfida al Napoli per Mainoo

Altro tassello richiesto dal tecnico di Certaldo è l'acquisto di un centrocampista che possa dare maggiori soluzioni in mezzo al campo. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza e tra questi resiste la candidatura di Kobbie Mainoo che potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio. Il centrocampista inglese classe 2000 non è riuscito a ritagliarsi spazio nelle rotazioni di Amorim e per provare a strappare la convocazione al Mondiale vorrebbe cambiare aria per giocare con continuità.

La Juventus sta monitorando la situazione ma la trattativa appare difficile per diversi motivi; il primo legato alla volontà dello United di cedere il ragazzo solo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 35 milioni; la seconda legata alla forte concorrenza del Napoli di Antonio Conte che dopo gli infortuni di Anguissa e De Bruyne, vuole rinforzare la mediana e non avrebbe difficoltà ad acconentare le richieste economiche dei Red Devils.