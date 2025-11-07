Periodo movimentato sul fronte della giustizia sportiva in Serie C. Il Rimini è stato penalizzato di quattro punti in classifica e sanzionato con un'ammenda di 2.000 euro, a seguito di irregolarità amministrative accertate dagli organi federali. Una decisione che pesa sul cammino dei romagnoli, già coinvolti in precedenti provvedimenti disciplinari e che potrebbe avere conseguenze significative sulla corsa salvezza. Al momento il Rimini è a -4 in classifica nel girone B. Questo 'meno ' in classifica pesa non poco perchè il Rimini senza punti di penalità (che sono in tutto 15) oggi sarebbe a quota 11 punti in piena zona play off, a giocarsi la salvezza.

Infatti la squadra ha conquistato finora 3 vittorie (contro Forlì, Pineto e Perugia) e 2 pareggi (contro Vis Pesaro e Campobasso) in campionato.

Arrivano anche dei deferimenti

Parallelamente, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare le società Campobasso e Trapani, entrambe iscritte al campionato di Serie C, la prima nel girone B e la seconda nel girone C, a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, i deferimenti riguardano una serie di violazioni di natura amministrativa riconducibili alla gestione economico-finanziaria dei club.

In particolare, il Trapani, che già aveva avuto brutte notizie in settimana, è stato segnalato per il mancato pagamento di parte degli stipendi ai tesserati, oltre che per il ritardo nel versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi ai mesi di luglio e agosto. Una situazione che, se confermata, potrebbe comportare ulteriori sanzioni, anche in termini di penalizzazioni in classifica.

Per quanto riguarda il Campobasso, la Procura Federale contesta presunte irregolarità amministrative, il cui dettaglio sarà oggetto di esame nel corso del procedimento davanti al Tribunale Federale.

Il deferimento coinvolge non solo le due società, ma anche i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, chiamati a rispondere delle violazioni contestate a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Il procedimento ora passerà nelle mani del Tribunale Federale, che dovrà valutare le posizioni dei club e decidere eventuali sanzioni.

Altre penalizzazioni?

Questi deferimenti potrebbero portare a nuove penalizzazioni in classifica. Il Trapani, va ricordato, ha già iniziato il campionato con 8 punti di penalità.

Nonostante la passione allo stadio continui con stadi sempre pieni di spettatori, un nuovo capitolo poco gradevole coinvolge la stagione di Serie C che, oltre al campo, continua a essere segnata da questioni extracalcistiche e problemi di natura gestionale.