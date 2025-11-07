Venerdì 7 novembre, alle ore 20:45, l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani farà da cornice alla sfida tra Pisa e Cremonese, valida per l’undicesima giornata di Serie A 2025/26. I nerazzurri di Gilardino vanno a caccia di punti pesanti davanti al proprio pubblico per risalire la classifica, mentre i grigiorossi di Nicola vogliono confermare il buon momento di forma. Nel Pisa torna titolare Raúl Albiol, pronto a guidare la difesa con la sua esperienza, mentre Cuadrado ritrova una maglia da titolare dopo diverse settimane, per dare spinta e qualità sulle corsie esterne.

Si preannuncia una gara intensa e combattuta, con entrambe le squadre schierate a specchio nel 3-5-2.

Le probabili formazioni di Pisa-Cremonese

Entrambe le squadre dovrebbero presentarsi con lo stesso modulo, un 3-5-2 che promette grande equilibrio e battaglia in mezzo al campo.

Nel Pisa, l’allenatore Gilardino sembra intenzionato ad affidarsi all’esperienza di Raúl Albiol, pienamente recuperato dall’infortunio e pronto a guidare la linea difensiva. Sulle corsie esterne si rivede Cuadrado, che dopo diverse panchine tornerà dal primo minuto per dare qualità e profondità alla manovra.

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado; Moreo, Nzola.

Sul fronte opposto, la Cremonese di Nicola confermerà lo stesso sistema di gioco. In mediana, Faye appare favorito su Floriani, mentre in attacco è aperto il ballottaggio tra Bonazzoli e Vazquez, con il primo leggermente avanti nelle gerarchie.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Bondo, Payero, Faye; Bonazzoli, Vardy.

Quote di Pisa-Cremonese: equilibrio con lieve vantaggio per i padroni di casa

Le quote dei bookmaker indicano un confronto piuttosto equilibrato, con un leggero favore per il Pisa, chiamato a sfruttare il fattore campo all’Arena Garibaldi.

Su William Hill, il successo dei nerazzurri è quotato a 2.25, mentre il pareggio si attesta a 2.90 e la vittoria della Cremonese è proposta a 3.40. Valori molto simili anche su Bet365, dove il Pisa resta favorito a 2.25, il segno X è offerto a 3.10 e il “2” grigiorosso a 3.40.

Le statistiche individuali: fari puntati su Cuadrado, Nzola e i pericoli della Cremonese

Nel Pisa, riflettori puntati su Juan Cuadrado, veterano colombiano tornato a essere un punto di riferimento per Gilardino.

In questa stagione ha collezionato 9 presenze con una media voto di 6.76, impreziosite da 1 gol. L’ex Juventus si è confermato giocatore d’esperienza e duttilità, offrendo un contributo prezioso anche in fase difensiva, con 12 tackle e 2 intercetti messi a referto.

Atteso protagonista anche M’Bala Nzola, chiamato a dare peso all’attacco nerazzurro. L’attaccante angolano, in 10 apparizioni, ha già segnato 2 reti e vinto 39 duelli su 86, confermando la sua capacità di far salire la squadra e tenere impegnata la retroguardia avversaria.

Sul fronte opposto, la Cremonese si affida all’esperienza e alla classe di Jamie Vardy. A 38 anni, l’attaccante inglese mantiene un ottimo ritmo: 2 gol in 6 presenze e una media di 6.78 che testimonia il suo peso offensivo.

Accanto a lui, Federico Bonazzoli rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie: 4 reti in 7 partite e una media voto di 7.14 lo rendono uno dei giocatori più incisivi della formazione di Nicola.

Da non sottovalutare infine Jari Vandeputte, vero motore del gioco offensivo grigiorosso: già autore di 4 assist stagionali, il belga è una pedina fondamentale nel 3-5-2 disegnato dal tecnico, capace di accendere la manovra e creare costantemente superiorità numerica sulla fascia.
