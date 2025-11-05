La Roma batte l'Inter 3-0 al Tre Fontane e resta al comando della Serie A Women con 12 punti su 12. Decidono le reti di Pandini al 4', di Dragoni al 67' e di Giugliano nel recupero.

Prestazione ordinata, con buona gestione dei tempi di gioco per le giallorosse. L'Inter resta in partita fino al raddoppio, costruisce tre occasioni con Glionna, ma non trova il goal che avrebbe riaperto la gara.

Le azioni salienti della partita

Avvio subito favorevole alla Roma. Al 4' Kühl riceve sulla destra ed effettua un cross teso: Pandini arriva in corsa, colpisce di interno e batte Rúnarsdóttir sul palo lontano.

È l'episodio che sblocca e indirizza il primo tempo. Le giallorosse alzano il baricentro con ordine, mantengono il possesso quando necessario e provano a colpire con cambi di lato rapidi. Al 26' ancora Pandini ci prova dal limite, conclusione bassa controllata dal portiere.

L'Inter reagisce nella seconda parte del primo tempo. Al 29' Wullaert trova Glionna in profondità: tocco sotto a superare Baldi, ma Heatley rientra e salva nei pressi della linea. È il momento migliore delle nerazzurre, che guadagnano metri e cercano il pari con tiri dalla distanza. La Roma però concede poco e va all'intervallo avanti 1-0, forte del vantaggio costruito in apertura.

La ripresa si apre con l'episodio più importante per le ospiti: al 50' Glionna controlla e calcia da fuori, pallone che sbatte sulla traversa e rientra in campo.

Scampato il pericolo, la Roma torna a gestire con calma, riduce gli spazi tra i reparti e riparte quando trova campo. Rossettini inserisce forze fresche sulle corsie e in mezzo, scelta che cambia l'inerzia del match nell'ultimo terzo.

Il 2-0 arriva al 67'. Viens attacca la profondità, protegge palla e serve Dragoni in corsa: controllo e diagonale rasoterra sul secondo palo, imprendibile. Con due reti di margine la gara si mette in discesa. L'Inter prova l'assalto con cross e seconde palle, ma la difesa romanista respinge con puntualità. Al 81' Glionna ci riprova di destro, Baldi blocca a terra.

Nel recupero arriva anche il 3-0 che chiude i conti. Azione manovrata sulla trequarti, palla per Giugliano che si inserisce in area e conclude di sinistro senza esitazioni.

Esultanza sotto la tribuna e partita archiviata.

Analisi della partita

La fotografia della gara è chiara: Roma più precisa nelle conclusioni e più continua nel tenere la squadra corta; Inter pericolosa nei suoi momenti migliori ma punita dagli episodi decisivi.

Spiccano la prova di Pandini, lucida nei movimenti e nel goal che apre la serata, l'impatto di Dragoni dalla panchina e la prestazione di Giugliano, che abbina tempi di gioco e freddezza sotto porta. In difesa, Heatley decisiva nel salvataggio del primo tempo; sulle fasce buon lavoro nelle chiusura preventive.

In classifica la Roma resta a punteggio pieno e allunga sulle inseguitrici, confermando solidità e continuità di gioco. Il 3-0 contro una diretta concorrente consolida la fiducia e aumenta le certezze in vista dei prossimi impegni di campionato delle giallorosse.