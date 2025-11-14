Il derby di domenica 16 novembre al Tre Fontane non vale soltanto il primato cittadino. La Roma Femminile e la Lazio Women si presentano alla sesta giornata di Serie A Women Athora con la prospettiva di uno scontro diretto per la parte alta della classifica. Il calcio d'inizio è fissato alle 15.30, con diretta in chiaro su Rai Sport, a conferma dello spazio crescente che il movimento femminile sta conquistando.

La società giallorossa ha aperto la vendita dei biglietti, con Tre Fontane pronto a riempirsi di famiglie, scuole calcio e gruppi organizzati.

Il club ha previsto agevolazioni per abbonati, mentre il settore ospiti in Tribuna Ovest conta poco meno di trecento posti a disposizione delle tifose e dei tifosi biancocelesti, con prezzo unico fissato a 10,00 euro. Il messaggio romanista è chiaro: trasformare l'impianto dell'Eur in una casa giallorossa, senza rinunciare alla cornice di festa che accompagna il calcio femminile.

In campo la Roma arriva forte del titolo di campione in carica e di un avvio di stagione in linea con le aspettative. La squadra di Rossettini ha confermato la propria identità: costruzione ordinata dal basso, catena di sinistra molto coinvolta, grande presenza in area sui traversoni e una batteria di attaccanti capace di alternare profondità e gioco tra le linee.

Le giallorosse hanno imparato a gestire i momenti della gara, sanno alzare il ritmo dopo il vantaggio e difendono con la linea compatta quando serve blindare il risultato.

La Lazio arriva al Tre Fontane con entusiasmo e senza complessi di inferiorità. Le biancocelesti hanno affrontato il salto di categoria con coraggio, puntando su ritmo, aggressività e qualità sulle corsie laterali. La squadra di Grassadonia prova spesso a sporcare la costruzione avversaria con un pressing organizzato, per poi ripartire veloce appena recupera il pallone. Le mezzali accompagnano l'azione con inserimenti continui, mentre le esterne cercano il fondo per servire l'attaccante centrale.

Sulla carta il derby propone un confronto interessante anche sul piano tattico.

La Roma ama tenere il pallone e manovrare con pazienza, alternando il gioco corto a cambi campo verso le esterne. La Lazio preferisce una gara a strappi, fatta di duelli, seconde palle e ripartenze. Sarà decisiva la gestione degli episodi in campo: calci piazzati, la concentrazione sulle palle inattive e la lucidità nelle uscite palla al piede sotto pressione possono spostare l'inerzia in una sfida molto carica dal punto di vista emotivo.

La direzione di gara è stata affidata a Stefano Striamo della sezione di Salerno, assistito da Davide Fabrizi e Valerio Brizzi, con Michele Coppola come quarto ufficiale. Il gruppo arbitrale è chiamato a gestire una partita ad alta tensione, ma da mantenere sul piano della correttezza agonistica.

La storia recente del derby femminile racconta di un confronto che ha cambiato il volto nel giro di pochi anni. La Roma ha costruito un progetto stabile, con partecipazioni alle coppe europee e uno zoccolo duro di giocatrici che conosce bene il peso della sfida. La Lazio è tornata nella massima serie con un gruppo rinnovato e motivato, deciso a rimanere in pianta stabile al tavolo delle grandi. Ogni incrocio aggiunge un tassello a questa rivalità, e quello di domenica può valere molto anche sul piano psicologico.

Al di là dei tre punti, la Roma-Lazio Women rappresenta una vetrina importante per l'intero movimento calcistico femminile. Il Tre Fontane si candida ad essere il teatro di un pomeriggio di calcio vero, con contrasti, giocate individuali e un tifo caldo ma corretto.

Le giallorosse vogliono consolidare il proprio ruolo di riferimento in Italia, le biancocelesti cercano un risultato di prestigio per dare continuità al percorso in campionato. Il campo dirà se prevarrà l'esperienza della Roma o la freschezza della Lazio, ma una cosa è certa: il derby della Capitale, anche al femminile, non è mai una partita qualunque.