Un sabato pomeriggio di calcio e di passione quello del 1° novembre, con gli stadi italiani che hanno fatto registrare presenze importanti tra Serie A, B e C. Dati che raccontano non solo il fascino delle sfide, ma anche la vitalità di un pubblico sempre più vicino alle proprie squadre, nonostante orari, distanze e — in alcuni casi — limitazioni ai tifosi ospiti.

Oltre 20.000 a Udine

Il colpo d’occhio più imponente arriva da Udine, dove 20.167 spettatori hanno assistito a Udinese–Atalanta.

Allo stadio Friuli-Bluenergy Stadium si è vista una cornice da grande calcio, arricchita dalla presenza di 881 tifosi bergamaschi, sempre tra i più presenti in Italia quando si tratta di seguire la Dea lontano da casa.

Avellino sempre al top: grandi numeri

Scendendo in Serie B, la cornice più numerosa è quella del Partenio-Lombardi, dove 9.428 tifosi hanno vissuto un pomeriggio dalle mille emozioni per uno scoppiettante Avellino–Reggiana, finito 4-3. Una sfida vietata ai residenti in Emilia-Romagna, per la quale quindi è stato lasciato il settore ospiti chiuso, ma in cui non è mancato calore in uno stadio che ha spinto i biancoverdi verso una vittoria spettacolare.

Buon pubblico anche all’Euganeo, con 7.078 spettatori per Padova–Südtirol e 142 tifosi altoatesini al seguito. Numeri positivi pure a Carrara, dove 2.606 persone hanno seguito Carrarese–Frosinone, tra cui 163 sostenitori giallazzurri.

In Serie C, la palma di stadio più caldo va al Comunale “Città di Arezzo”, teatro del largo successo amaranto sul Campobasso.

Gli spettatori sono stati 4.710, di cui 470 provenienti dal Molise: un segnale di grande partecipazione per entrambe le tifoserie.

Atmosfera vivace anche ad Altamura, dove 2.100 persone hanno assistito al confronto con il Cosenza, sostenuto da 450 tifosi ospiti.

Presenze più contenute ma comunque significative a Cerignola, dove in 2.000 hanno seguito la sfida con l’Atalanta U23 (senza tifosi ospiti), e a Pineto, che ha registrato 516 spettatori per la gara contro la Pianese (vi erano anche sette sostenitori toscani).

La lista spettatori del sabato pomeriggio

Udinese - Atalanta 20.167 (881), serie A

Avellino - Reggiana 9.428 (3, viet.res.), serie B

Padova - Südtirol 7.078 (142), serie B

Arezzo - Campobasso 4.710 (470), serie C

Carrarese - Frosinone 2.606 (163), serie B

Altamura - Cosenza 2.100 (450), serie C

Audace Cerignola - Atalanta U23 2.000 (0), serie C

Pineto - Pianese 516 (7), serie C.

Un pomeriggio che ha raccontato il calcio nella sua forma più genuina: quello vissuto sugli spalti, tra cori, bandiere e appartenenza. I numeri di questa giornata confermano che, dalle grandi piazze alle categorie minori, la passione per il pallone continua a battere forte in tutta Italia.