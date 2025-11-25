In Serie C è stata decretata nelle scorse ore una nuova penalizzazione nel girone B, la terza categoria del calcio professionistico italiano che continua a vedere vari asterischi nelle sue classifiche, segno dei vari provvedimenti extra sportivi. Sempre nelle stesse ore sono stati inibiti anche tre dirigenti.

Penalizzazione e inibizioni

Stavolta la batosta arriva per la società del Campobasso, con l’inibizione per tre mesi di tre dirigenti: Matthew Christopher Rizzetta, Nicola Cirrincione e Mario Colalillo.

Non solo: per lo stesso club molisano arriva anche la penalizzazione di 2 punti nel campionato di Serie C (girone B).

Il provvedimento è stato adottato dal Tribunale Federale Nazionale (TFN) a seguito di un deferimento della Procura federale per violazioni di natura amministrativa, concretizzatesi in ritardi nei versamenti dei contributi previsti da rateizzazione.

La nuova classifica

Con questa decisione, il Campobasso vede dunque la propria classifica peggiorare.

Dal punto di vista sportivo, la penalizzazione arriva in un momento in cui il Campobasso stava cercando di recuperare terreno e dare una scossa al campionato. Il ribasso di due punti, pur non drammatico in sé, può influire sulla corsa al centro­gruppo della classifica e sulle strategie future della società: motivazione, tenuta mentale, attenzione alla gestione amministrativa diventano elementi fondamentali per evitare ulteriori rischi.

Inoltre, la penalizzazione, affiancata all’inibizione dei dirigenti, rappresenta un segnale che la giustizia sportiva invia a tutte le società.

Insomma, la penalizzazione al Campobasso rappresenta un momento di svolta per il club nel campionato del Girone B della Serie C: occorre reagire con concretezza e mettere in campo una risposta forte per evitare che la classifica diventi una zavorra. Ecco la situazione aggiornata:

CLASSIFICA GIRONE B:

Arezzo 38

Ravenna 35

Ascoli 31

Ternana 24

Guidonia Montecelio 24

Carpi 24

Pineto 23

Vis Pesaro 20

Forlì 20

Pianese 20

Gubbio 19

Campobasso 19*

Sambenedettese 17

Juventus Next Gen 17

Pontedera 15

Livorno 14

Bra 13

Perugia 12

Torres 8

Rimini ‑5**

* due punti di penalizzazione

** 16 punti di penalizzazione

Il prossimo turno

Nel prossimo turno il club molisano giocherà contro la Pianese, squadra toscana di un piccolo paese del Monte Amiata che ormai da diversi anni gioca in Serie C.

Per una coincidenza, il Campobasso ha perso proprio una posizione in classifica dopo la penalizzazione, a beneficio dei prossimi avversari. La Pianese ha 20 punti, il Campobasso attualmente ne ha 19.

Occhi puntati poi su Arezzo- Sambenedettese, Pineto- Ravenna e Vis Pesaro- Ascoli.