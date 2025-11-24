La quindicesima giornata del campionato di Serie C Sky WiFi consegna agli archivi un pareggio a reti inviolate, ma tutt’altro che privo di emozioni, tra Guidonia Montecelio 1937 FC e Campobasso. Uno 0-0 che non rispecchia pienamente quanto visto sul terreno di gioco dello stadio guidoniano, gremito da 2.175 spettatori.

Due squadre che si sono affrontate a viso aperto, con differente intensità nelle due frazioni, ma entrambe decise a portare a casa l’intera posta. Il tabellino resta immacolato, ma le occasioni da gol, almeno quattro nitide, e il ritmo alto testimoniano una gara viva, combattuta, costellata da episodi che avrebbero potuto cambiarne l’esito.

La partita

La partita si accende immediatamente con un episodio significativo: protagonista Parisi, ex della sfida, che ricevuta palla al limite dell’area, lascia partire una conclusione potente e arcuata. La traiettoria, indirizzata sotto la traversa, sembra destinata a trasformarsi nel gol dell’ex, ma Stellato, perfettamente piazzato e reattivo, compie un intervento prodigioso, deviando la palla oltre la traversa.

Non si lascia attendere la replica della formazione guidoniana. A guidare la reazione c’è Bernardotto, tra i più attivi e generosi. Il centravanti viene imbeccato da un filtrante illuminante di Mastrantonio, che taglia in due la retroguardia molisana. Bernardotto controlla, fa valere il fisico, si allarga per trovare l’angolo di tiro e calcia forte verso la porta, ma Tantalocchi devia in tuffo.

Il Guidonia cresce, spinge sulle fasce, prova a trovare misure più aggressive nella pressione alta. È una fase in cui i padroni di casa sembrano più brillanti, mentre il Campobasso cerca di contenere e ripartire.

Nei minuti conclusivi del primo tempo arriva la chance più pericolosa dei primi 45 minuti. Ancora una volta protagonista Bernardotto, che dopo una serie di scambi veloci arriva a tu per tu con Tantalocchi ma la conclusione si infrange sul palo.

Dopo l’intervallo, si presenta in campo un Campobasso rigenerato. La squadra molisana alza subito i ritmi, sistema meglio le distanze e inizia a rendersi più pericolosa sulle seconde palle e sui cross dalle corsie esterne. La formazione di casa accusa per diversi minuti la maggiore intensità avversaria, faticando a ripartire con continuità.

La prima chance è proprio degli ospiti: un filtrante tagliente del 10 molisano viene deviato da Cristini con il pallone che si stampa sulla traversa.

Il Guidonia risponde in ripartenza sempre con Bernardotto, che dopo essersi fatto trenta metri palla al piede, si vede neutralizzare il tiro dal portiere ospite. Le squadre cambiano molto con le sostituzioni e la partita rimane bloccata.

L’ultima occasione del match è degli ospiti con Padula che presentatosi a tu per tu con Stellato si fa neutralizzare il tiro con un autentico miracolo del portiere giallorossoblu.

Dopo cinque minuti di recupero finisce così un match intenso e giocato a viso aperto da entrambe le formazioni.

Al triplice fischio c’è tempo per un ulteriore spettacolo: “Il Drone Show” della Giuliani Fireworks illumina il cielo con trecento droni a cento metri d’altezza.

Nella prossima giornata il Guidonia Montecelio 1937 FC sarà ospite della Ternana mentre il Campobasso ospiterà la Pianese.