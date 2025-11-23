Tra Serie A, B e C in un periodo in cui gli spettatori crescono, diverse panchine traballano e alcuni tecnici sono già sotto osservazione. Risultati altalenanti, classifiche corte e pressioni crescenti alimentano il rischio esoneri. In particolare in queste ore arriva la notizia che l'Avellino è in silenzio stampa.

Serie A: Zanetti sotto pressione

In Serie A il futuro di mister Paolo Zanetti sulla panchina del Verona sarebbe in bilico: l’esonero è una possibilità concreta, anche se il tecnico potrebbe restare almeno fino al 13º turno.

Il prossimo match contro il Genoa sarà uno scontro diretto importante per valutarne la posizione.

La squadra è ultima in classifica e la situazione resta difficile: non si escludono cambi imminenti nei prossimi giorni.

Avellino in silenzio stampa

All’Avellino il tempo delle parole è finito. La società ha scelto la strada del silenzio stampa, una misura forte che fotografa meglio di qualsiasi dichiarazione il momento nerissimo dei biancoverdi. Cinque sconfitte nelle ultime sei gare hanno fatto precipitare la squadra in un vortice di tensione e incertezze tecniche, con una piazza sempre più inquieta.

Il presidente ha però voluto blindare la guida tecnica, rinnovando la fiducia a Raffaele Biancolino e definendo “non corretto” ridurre le responsabilità del momento al solo allenatore. Un messaggio chiaro: la crisi è collettiva e va affrontata come tale.

Il club invoca serenità, concentrazione e unità, mentre la squadra è chiamata a ritrovare immediatamente intensità, ordine e punti per non disperdere quanto costruito nella prima parte della stagione. L’obiettivo, al di là della classifica, è ricomporre un’identità smarrita e rimettere in marcia un progetto che, nelle intenzioni societarie, dovrebbe puntare a una permanenza in Serie B senza troppi affanni..

Serie C: Latina, Bruno in bilico

Nel girone C di Serie C, il Latina vive una fase complicata. La squadra di Alessandro Bruno sta faticando a trovare continuità e, dopo le recenti cadute, l’allenatore ha parlato di “coraggio” ma anche di “rammarico”, evidenziando come l’atteggiamento non basti se non accompagnato dalla necessaria precisione nei momenti chiave.

Il Latina mostra buona volontà, ma i punti non arrivano con la regolarità attesa. Oggi è arrivata un'altra sconfitta a Catania. Il tecnico guarda anche alla Coppa Italia di Serie C, dove affronterà l'Arezzo mercoledì, come opportunità per dare una scossa, convinto che una prestazione convincente possa riaccendere fiducia e solidità. Ma la priorità resta il campionato: serve un cambio di passo immediato, perché il Latina oggi è stato risucchiato nella calda zona play out.