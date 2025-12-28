Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e della prestazione dei bianconeri fatta a Pisa si è concentrato su un singolo, Manuel Locatelli: "Il giorno dopo leggo il solito assioma, esce Locatelli e la Juve fa gol. Secondo me invece il centrocampista è da promuovere per la partita col Pisa, perché nel primo tempo ha recuperato un sacco di palloni ed è stato l'unico a cercare di velocizzare un po' la manovra con passaggi di prima, che non ha sbagliato, al contrario di tanti suoi compagni che per sufficienza hanno commesso errori.

Ricordo uno sbaglio madornale di Thuram, che in questo senso ha fallito diverse situazioni tecniche o di McKennie, un altro che è stato autore di numerose leggerezze, come quella nel secondo tempo quando poteva mandare in porta Yildiz. Quindi io Locatelli non l'ho visto sbagliare così tanto. Allora, può avere influito il discorso sulla sostituzione? Si, purtroppo le immagini non sono edificanti, soprattutto quando il mediano chiede il perché della sostituzione e Spalletti gli dice "siediti in panchina".

Balzarini: 'L'entrata di Zhegrova ingigantisce la questione Locatteli'

Balzarini ha proseguito: "Giustamente la il tecnico gli fa capire di stare agli ordini e gli mostra chi decide. Spalletti poi spiegherà in conferenza stampa che la sostituzione è stata motivata dal fatto che Locatelli era ammonito, questo a dimostrazione del fatto che l'agonismo ce l'aveva messo oltre che la qualità, e voleva evidentemente risparmiargli il rischio di prendere un cartellino rosso.

Anche perché Tramoni aveva appena colpito il palo, il secondo del Pisa e tutto ciò sullo 0-0. Poi, sbaglia Locatelli a chiedere? Può essere di sì, perché comunque sei un giocatore e devi accettare. Certo lui è il capitano, può anche parlare e chiedere spiegazioni. Non c'è stato nessuno screzio, non c'è stata nessuna lite. Ma cosa ha ingigantito tutto questo giudizio negativo nei confronti di Locatelli, sul quale, ripeto, non sono d'accordo? Il fatto che entra Zhegrova e la Juve cambia. Ma il kosovaro avrebbe cambiato la squadra se fosse subentrato al posto di chiunque ieri".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Il problema di questa squadra è proprio Locatelli'

Le parole di Balzarini su Locatelli hanno acceso il dibattito fra i suoi sostenitori: "A mio modesto parere il problema della Juventus è proprio Locatelli, non a caso la Juve è alla ricerca di un metronomo.

Basta vedere le squadre attualmente davanti in classifica. Il Napoli ha Lobotka, il Milan Modric e l'Inter Calhanoglu. Ci sono 3 categorie di differenza con ognuno di questi" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Gianni io penso che non si discute il fatto che Locatelli è un buon giocatore quando si devono recuperare palloni e fare da frangiflutti. Il problema è che in quella posizione devi avere velocità di pensiero e di piede".