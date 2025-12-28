Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale ha scritto la propria opinione sia sullo 0 a 2 della Juventus di Luciano Spalletti contro il Pisa di ieri sera, sia del 3 a 0 inferto all'Hellas Verona dal Milan di Massimiliano Allegri nella mattinata di oggi.

Fabio Ravezzani: 'Alla Juventus è andata di lusso col Pisa, Milan inizia malissimo ma finisce davvero bene'

Cominciando dai bianconeri, che si sono imposti in trasferta grazie alle reti di Kalulu e Yildiz, Ravezzani ha scritto: "Alla Juve va di lusso due volte (pali del Pisa) poi entra Zhegrova e la partita cambia. Yildiz non in gran serata, ma segna. Bene Kalulu e Kelly. Thuram poco incisivo, Koopmeiners impalpabile. Cambiaso generoso, ma troppo confusionario. McKennie sempre pericoloso quando sbuca dal nulla".

Ravezzani, concentrandosi poi sul Milan e sul netto 3 a 0 inferto dagli uomini di Allegri a quelli di Paolo Zanetti, ha scritto: "Il Milan inizia malissimo e finisce benissimo (sempre una garanzia nel calcio). Rabiot il migliore, poi Pulisic. Difesa convincente, compreso De Winter. Nkounkou si sblocca dopo il rigore.

Finalmente battuta una piccola in modo netto e convincente".

Il giornalista, restando in tema Milan, ha poi voluto dedicare una postilla alla prestazione di Pulisic, attaccante poliedrico dei rossoneri autore di una doppietta contro l'Hellas Verona: "Nelle ultime 3 stagioni, Pulisic a quota 50 tra gol e assist, Leao è a 40. Eppure l’americano gode di molta meno attenzione e cantori rispetto al portoghese. Ma a tutti gli effetti l’attaccante più decisivo della squadra è lui".

Juve, i tifosi rispondono a Ravezzani: 'Se per vincere a Pisa dobbiamo avere i patemi, capiamo che il nostro livello è basso'

Le parole di Ravezzani hanno acceso il dibattito fra i suoi followers sul web: "Se per vincere a Pisa ci devono venire le palpitazioni, capiamo bene che il nostro attuale livello è ancora lontano rispetto a chi ha la squadra attrezzata per vincere" scrive un tifoso ancora scettico rispetto il reale valore della rosa bianconera.

Un altro poi, punta il dito sulla qualità del reparto avanzato della Juventus: "Avessimo delle vere prime punte come lo era Mandzukic e un centrocampo più dinamico forse la partita l'avremmo chiusa prima senza patemi. Bravo Miretti, forse bisognerebbe crederci un po' di più, per tecnica e dinamismo è superiore a Locatelli".

Infine un tifoso precisa: "Comunque calcoliamo anche il palo di Kelly e e un salvataggio sulla linea che pareggia i due legni del Pisa.