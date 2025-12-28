Nelle scorse ore il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X sottolineando come Edon Zhegrova, esterno offensivo della Juventus, stia diventato un abbaglio collettivo per tantissimi tifosi bianconeri.

Juventus, Campi: 'Zhegrova? Sta diventando un abbaglio collettivo'

La Juventus ha vinto non senza patemi sul campo del Pisa e per molti, l'entrata di Edon Zhegrova è stata fondamentale per sbloccare una gara che al settantesimo era ancora ferma sullo 0 a 0. Il kosovaro, che ha dato dinamismo alla manovra offensiva dei bianconeri, non ha però convinto tutti: su X infatti, il giornalista Graziano Campi ha dedicato un breve messaggio all'ex Lille, scrivendo: " Zhegrova sta diventando un abbaglio collettivo.

Tecnica indiscutibile".

Un commento, al quale poi lo stesso Campi ha aggiunto: "Per me oggi la priorità è rinforzare i titolari. Zhegrova, Joao Mario, Adzic e David non cambiano il valore della squadra se ci sono o no. Se da questi quattro porto a casa 60 milioni, sistemo almeno una, se non due, priorità per questa squadra nell'11 titolare".

A chi poi, fra i suoi seguaci, ricorda a Campi il valore di Zhegrova nell'1 contro 1, il giornalista risponde: "Anche Conceicao salta l'uomo. Poi ovviamente ognuno ha le sue preferenze sia tecniche che tattiche. Io 11 titolari metto Yildiz e Cambiaso, con una prima punta forte e una mezzala di inserimento. Conceicao e Openda sono le alternative, quindi Zhegrova, che è forte, non mi serve".

Zhegrova, dopo 5 mesi alla Juventus il suo minutaggio non riesce ancora a crescere

A prescindere dalla prestazione di ieri fatta da Zhegrova, secondo alcuni fra i migliori in campo contro il Pisa, bisogna però sottolineare come il kosovaro stia vivendo una stagione al limite del paradossale in quel di Torino. Dal punto di vista delle statistiche infatti, il classe '99 a dicembre inoltrato è riuscito a collezionare appena 5 gare in Serie A dal complessivo di 95 minuti. Peggio è riuscito a fare in Champions League, dove Spalletti lo ha lanciato in campo 4 volte per un totale di 73 minuti. Un bottino che, sommato allo spezzone da 6 minuti giocato in coppa Italia, porta Zhegrova a 174 minuti disputati nella sua esperienza con la maglia bianconera.

Veramente pochi, considerando quanto la Juventus abbia puntato su di lui in estate. Certo, l'esterno è arrivato in Italia con una preparazione atletica piuttosto scadente e diversi problemi fisici portati dietro dall'esperienza in Francia. Tuttavia, dopo 5 mesi alla Continassa, questo suo continuo impiego da parte di Spalletti in maniera cosi spezzettata, potrebbe far sorgere qualche dubbio sulla sua reale condizione fisica.