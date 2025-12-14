La Juventus di Luciano Spalletti conquista una vittoria fondamentale in trasferta al Dall'Ara, battendo il Bologna per 1-0 grazie a un gol di Cabal al 64'. Un successo che permette ai bianconeri di scavalcare proprio i felsinei, diretti concorrenti per un posto in Champions League, salendo così a quota 26 punti, un punto sopra i rossoblù, fermi a 25. La vittoria, oltre a confermare il buon momento della Juventus, offre nuove speranze in vista di un possibile ritorno tra le prime quattro della Serie A.

Un match deciso dal colpo di testa di Cabal

La gara, tesa e combattuta, ha visto un Bologna più timido del solito incapace di rispondere al dinamismo dei rivali.

La Juventus, padrona del campo come non si vedeva da tempo, ha approfittato di un calcio da fermo calciato da Kenan Yildiz e di un'incornata firmata da Cabal per sbloccare il punteggio al minuto 64

L’espulsione diretta di Heggem giunta al 69' per un fallo da ultimo uomo commesso su Openda, ha complicato ulteriormente la partita per il Bologna che si è dovuto arrendere ad una superiorità numerica per la Juventus, che ha inevitabilmente piegato le resistenze degli uomini di Vincenzo Italiano, già in difficoltà sul piano fisico. Con il Bologna in dieci, la squadra di Spalletti ha potuto gestire con maggiore tranquillità il possesso del pallone e chiudere il match sfiorando anche il raddoppio.

La Juventus prende fiducia, il Bologna paga dazio per le scorie di Europa League

Quella di oggi è stata una delle prestazioni più convincenti per la Juventus nelle ultime settimane, una squadra che sembra aver forse trovato la giusta alchimia sotto la guida di Spalletti. Dal punto di vista statistico, il club bianconero ha dominato la partita, con un expected goal (xG) pari a 1.60, frutto di un gioco corale che ha generato ben quattro Big Chance da rete. In contrasto, il Bologna ha creato solo un’occasione degna di nota, con la Juventus che ha messo in campo una difesa solida, mai realmente in difficoltà.

Con questa vittoria, la Juventus si ritrova al quinto posto in solitaria, attendendo con interesse gli sviluppi dell'ultimo match della giornata, quello che vedrà questo lunedì sera impegnate Roma e Como all'Olimpico, in una gara che potrebbe ridefinire ulteriormente le posizioni nella parte alta della classifica.

Per il Bologna, la sconfitta arriva al termine di una prestazione che non ha saputo esprimere il gioco brillante delle settimane precedenti. La squadra di Italiano, più appannata del solito, potrebbe effettivamente aver pagato dazio a livello fisico e mentale rispetto alla gara giocata appena giovedì scorso, quella di Europa League contro il Celta Vigo.