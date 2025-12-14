La partita tra Atletico Madrid e Valencia segna un altro passaggio chiave nella stagione di Nico Gonzalez, ma soprattutto riaccende l’attenzione su un intreccio che coinvolge direttamente anche la Juventus. Con 11 presenze da 45 minuti già collezionate con i "Colchoneros", l’esterno argentino si avvicina sempre di più alla soglia, fissata a quota 20 match, che farebbe scattare l’obbligo di riscatto da parte del club spagnolo a 32 milioni di euro.

La sfida tra Atletico Madrid e Valencia terminata per 2 a 1, non è stata soltanto un altro capitolo della stagione dei Colchoneros, ma anche una tappa significativa nel percorso personale di Nico Gonzalez. Con quella partita, infatti, l’esterno argentino ha toccato quota 19 presenze complessive con la maglia dei rossobianchi. Un numero che, se letto in profondità, racconta molto di più del semplice dato statistico.

Di queste 19 partite, Nico ne ha disputate 11 andando oltre i 45 minuti di gioco. Un dettaglio tutt’altro che marginale, che certifica come il classe ’98 stia progressivamente ritagliandosi un ruolo centrale nello scacchiere di Diego Simeone.

Il “Cholo”, notoriamente poco incline ai compromessi e molto esigente sotto il profilo tattico e caratteriale, continua a puntare su di lui, concedendogli fiducia e spazio all’interno delle rotazioni offensive.

Un trend che non passa inosservato neppure fuori dalla capitale spagnola, soprattutto a Torino. Nico González, infatti, è attualmente all’Atletico Madrid con la formula del prestito dalla Juventus, ma l’accordo prevede un riscatto obbligatorio nella prossima estate qualora il giocatore raggiunga le 20 presenze stagionali da almeno 45 minuti ciascuna. Un traguardo che, alla luce dei numeri attuali, è a oltre metà strada.

Nico, l'occasione giusta per rilanciarsi

Seguendo questo andamento, non sembrerebbero esserci particolari ostacoli affinché l’argentino riesca a completare il percorso richiesto entro fine stagione e a guadagnarsi definitivamente la permanenza nella società iberica.

Una prospettiva che renderebbe soddisfatti anche i dirigenti della Juventus: il club bianconero, infatti, incasserebbe 32 milioni di euro, recuperando integralmente un’operazione che, dopo le grandi difficoltà incontrate dal giocatore nella scorsa stagione, sembrava destinata a essere ricordata come un investimento sbagliato.

Tra campo e bilanci, dunque, la crescita di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid racconta una storia di rilancio tecnico e di opportunità colte. Per Simeone è una risorsa sempre più affidabile, per la Juventus una possibilità per monetizzare. E per l’argentino, forse, l’occasione giusta per lasciarsi definitivamente alle spalle la stagione è poco fortunata vissuta a Torino e scrivere un nuovo capitolo della propria carriera.