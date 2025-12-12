Nella serata di Europa League che ha visto il Bologna imporsi sul Celta Vigo per 1-2, un nome più di tutti ha catturato riflettori e attenzione: quello di Federico Bernardeschi. Tornato in Italia in estate con la voglia di rimettersi in gioco, l’esterno classe ’94 ha firmato una prestazione da protagonista assoluto, trascinando i rossoblù alla vittoria con una doppietta determinante. Un successo che arriva alla vigilia di una sfida dal sapore speciale per Bernardeschi, atteso domenica sera 14 dicembre al confronto con la sua grande ex, la Juventus.

Bernardeschi, una doppietta da urlo lancia il Bologna in Europa League

La notte di ieri targata Europa League regala al calcio italiano un protagonista inatteso ma dal nome familiare: Federico Bernardeschi.

L’esterno offensivo classe ’94, rientrato nel bel paese dopo la parentesi in MLS con il Toronto, ha guidato il Bologna a una vittoria preziosissima sul campo del Celta Vigo, firmando una doppietta che ha ribaltato l’iniziale svantaggio di Zaragoza al 17’. Una prestazione da applausi, quella dell’ex Juventus, capace di prendersi la scena in una gara che sembrava incanalata sui binari spagnoli. Prima dal dischetto, con freddezza glaciale, e poi con un’incursione da destra conclusa da una puntata “stile calcetto”, Bernardeschi ha ribaltato il risultato e rilanciato la formazione di Vincenzo Italiano in classifica. I rossoblù volano così a quota 11 punti nel girone, issandosi al tredicesimo posto generale della competizione e rimettendosi in corsa per gli obiettivi europei.

Bernardeschi e quel faccia a faccia con il club che gli ha regalato le luci della ribalta, la Juventus

Una serata estremamente brillante, quella vissuta dal toscano, che inevitabilmente ha avuto un eco nazionale che ha raggiunto anche Torino. È proprio lì che con la maglia della Juventus Bernardeschi ha vissuto gli anni più intensi della sua carriera, conquistando tre scudetti consecutivi, due Supercoppe italiane e due Coppe Italia. Un ciclo vincente, interrotto nel 2022, ma ancora vivo nei ricordi dei tifosi bianconeri.

E come spesso accade nel calcio, il destino ha una curiosa tempistica. Dopo la notte magica di Vigo, Bernardeschi si prepara a ritrovare la sua ex squadra: domenica sera, al Dall’Ara, andrà in scena Bologna–Juventus, una sfida che si annuncia carica di tensione, significati e incroci emotivi.

Per l’esterno toscano sarà un faccia a faccia speciale, una partita che va oltre i tre punti. Da una parte il presente, fatto di entusiasmo, responsabilità tecniche e un ruolo da comprimario nella squadra di Italiano; dall’altra il passato glorioso, con la maglia bianconera che lo ha accompagnato nei momenti più alti della sua carriera.

La Juventus troverà da avversario un Bernardeschi in forma scintillante, motivato e forse in cerca di rivalsa rispetto a un club che non credette fino in fondo alle sue potenzialità. Il Bologna, invece, si gode un calciatore ritrovato e dal tasso tecnico di assoluto rilievo.