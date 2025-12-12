Secondo quanto rivelato su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, tra la Juventus e l'entourage di Davide Frattesi ci sarebbe stato un contatto diretto in questi giorni, infatti il centrocampista dell'Inter vorrebbe andare via e perché piacerebbe in particolar modo a Spalletti.

Balzarini: 'Ci sono stati dei contatti con l'entourage di Frattesi, un calciatore che piace molto a Spalletti'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della notizia di mercato che ha catalizzato la giornata di oggi, il presunto interesse della Juventus per Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter.

Balzarini in merito ha quindi detto: "È spuntato questo nome, visto che tra un po' si entra nel vivo del mercato di riparazione e allora scendiamo nel dettaglio della notizia. Da quel che mi risulta ci sono stati dei contatti con l'entourage del centrocampista, perché a Spalletti piace molto Frattesi, tanto è vero che in nazionale lo ha impiegato diverse volte in nazionale. Il classe '99 è fuori ormai dai piani di Chivu, gioca addirittura meno rispetto a quando c'era Simone Inzaghi e questo è tutto dire. Era rimasto a Milano sperando di trovare posto nell'Inter, ma questo non sta succedendo".

Ancora Balzarini prosegue: "Frattesi ha quindi espresso la volontà di cambiare squadra e sarebbe contento di andare alla Juventus che già si era fatta sotto con lui quando era al Sassuolo.

Mi ricordo all'epoca si faceva il discorso della somiglianza anche fisica con Marchisio e quant'altro. Detto questo, io non mi aspetto che possa essere un'operazione per il mese di gennaio e questo per un motivo molto semplice. Il prezzo del cartellino".

Il giornalista ha concluso: "La scorsa estate l'Inter voleva 40 milioni, la Roma ci aveva provato ma a quelle cifre non se ne fece più nulla. È chiaro che la valutazione per un giocatore che in questa prima parte di stagione praticamente gioca poco, per non dire addirittura nulla, non può più essere di 40 milioni, si è abbassata un po' ma comunque si parla di una somma attorno ai 35. Un investimento importante che la Juve adesso a gennaio non credo possa permettersi di fare per un discorso non solo di bilancio, ma anche di attenzione da parte del fair play finanziario sulle operazioni".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'A me sembra ci serva un regista e Frattesi non lo è'

La candidatura di Frattesi segnalata da Balzarini ha lasciato perplessi tantissimi tifosi della Juventus, convinti che al club bianconero serva un calciatore di tutt'altro genere.

"A me sembra che ci serve un regista e Frattesi non lo è", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Io penso che più che la Juve abbia cercato Frattesi, siano i procuratori che abbiano offerto Frattesi alla Juve, ma non credo che arriverà, penso che la dirigenza abbia altre priorità".