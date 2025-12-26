La Juventus continua a monitorare il mercato in vista della prossima stagione, alla ricerca di occasioni utili per rinforzare la rosa senza stravolgere i conti. Tra i profili tornati d’attualità spunta nuovamente quello di Marcos Senesi, difensore argentino già seguito in passato e oggi pronto a rientrare nei radar bianconeri in una fase decisiva della sua carriera.

Juventus, e quell'occasione ghiotta di prendere un calciatore di livello a parametro 0 come Marcos Senesi

La Juventus torna a guardare con interesse a Marcos Senesi. Il difensore centrale argentino del Bournemouth sarebbe nuovamente finito sul taccuino della dirigenza bianconera, che già in passato aveva seguito con grande attenzione il suo profilo.

Classe ’97, Senesi era stato accostato in maniera significativa alla Vecchia Signora nell’estate del 2022, quando decise di lasciare il Feyenoord per compiere il definitivo salto di qualità. Per settimane il suo nome orbitò attorno alla Continassa, con contatti e sondaggi che lasciavano presagire un possibile approdo a Torino, prima della scelta finale di trasferirsi in Premier League. A distanza di poco più di tre anni, lo scenario si riproporrebbe in modo quasi paradossale: Senesi sarebbe destinato a lasciare il Bournemouth al termine della stagione in corso e, questa volta, potrebbe farlo a parametro zero. Una circostanza estremamente golosa per la Juventus, soprattutto se rapportata alle qualità del calciatore e alla necessità di rinforzare il reparto arretrato con un profilo già pronto, internazionale e con esperienza nei principali campionati europei.

Caratteristiche e possibile impatto in bianconero di Senesi

Dal punto di vista tecnico e fisico, Marcos Senesi rappresenta un difensore centrale moderno. Mancino naturale, alto circa 185 centimetri, unisce una buona struttura fisica a un’elevata pulizia tecnica. È forte nell’uno contro uno, affidabile nel gioco aereo e dotato di ottimo senso della posizione, qualità che gli permettono di leggere con anticipo le situazioni difensive. A queste caratteristiche abbina una discreta capacità di impostazione dal basso, grazie a un sinistro educato e alla personalità nel prendersi responsabilità in costruzione. Qualora vestisse la maglia bianconera, Senesi garantirebbe alla Juventus esperienza internazionale, solidità difensiva e una soluzione tattica preziosa, soprattutto in una linea a tre o in una difesa che richieda centrali capaci di partecipare attivamente alla manovra. Un innesto a costo zero che, per rendimento potenziale e maturità calcistica, potrebbe rivelarsi un affare di primo piano.