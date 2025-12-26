Seguendo le ultime indiscrezioni attorno alla Juventus, il nuovo direttore sportivo dei bianconeri sarà quasi certamente Marco Ottolini, dirigente recentemente libero sul mercato a seguito della separazione consensuale col Genoa. Proprio il rapporto confidenziale condiviso fra Ottolini e la società ligure rischierebbe in qualche modo influenzare il mercato di gennaio della vecchia signora e secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, il nome di Norton-Cuffy potrebbe rientrare in ballo in queste dinamiche.

Juventus, Balzarini: 'Norton-Cuffy potrebbe sostituire Joao Mario'

Balzarini, sul proprio canale Youtube ha quindi riferito: "Ci sono tanti movimenti attorno alla Juventus, perché comunque qualcosa sul mercato il club bianconero farà. Per esempio la partenza di Joao Mario potrebbe aprire a un discorso Norton-Cuffy con il Genoa. Considerando che Ottolini veniva da li e si praticamente appena insidiato a Torino, diciamo che qualche canale preferenziale con i liguri ce l'avrà. Visto che al 90% Joao Mario andrà via, considerando anche quanto poco lo sta utilizzando Spalletti, credo che ci sarà un cambio in quella zona di campo e che Norton-Cuffy potrebbe essere il sostituto".

Il giornalista, restando in tema mercato ha proseguito: "Poi Adzic andrà via ma per il montenegrino si tratterà soltanto di un prestito.

Questo perché la Juventus crede molto nel montenegrino, che ha sicuramente bisogno di giocare con più continuità. Su Frattesi si continua a parlare ma al momento non si è sbloccato nulla".

Balzarini ha concluso parlando della notizia del giorno, il riaccostamento di Tonali alla Juventus: "Onestamente bisogna andarci molto, molto con i piedi di piombo. Capisco che si debbano vendere i giornali e fare un po' di rumore a livello mediatico ma parliamo di un calciatore che ha una valutazione da 100 milioni di euro. Inoltre ci sarebbe anche da sostenere un ingaggio importante del centrocampista, quindi prendiamo tutto con le molle. Ho anche letto che si potrebbe inserire nel discorso Jonathan David, in quanto il Newcastle cercherebbe un attaccante, ma questo costringerebbe a sua volta Comolli a tornare sul mercato per prendere una punta.

Insomma mi sembra tutto molto complicato".

Norton-Cuffy, un terzino in grande crescita sotto la guida di Daniele De Rossi

Seguendo le parole di Balzarini, Norton-Cuffy sarebbe il primo nome sulla lista degli esterni osservati dalla Juventus per gennaio. Il fluidificante inglese, fra i migliori della compagine guidata da Daniele De Rossi, a oggi avrebbe una valutazione in crescita e molto vicina ai 15 milioni di euro.