Secondo quanto raccontato da Luca Gramellini sul proprio canale Youtube, nelle scorse settimane ci sarebbe stato un incontro fra il dirigente della Juventus Giorgio Chiellini e l'attuale allenatore del Napoli Antonio Conte. Quest'ultimo, avrebbe manifestato la propria volontà di tornare ad allenare la vecchia signora.

Juventus, Gramellini: 'Antonio Conte ha la fortissima volontà di tornare in bianconero'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha rivelato un'indiscrezione inerente un nome sempre in voga in ambito bianconero: "Antonio Conte un paio di settimane fa nel corso della pausa delle nazionali ha ritardato il proprio rientro a Napoli perché aveva concordato con la società un periodo di prolungata assenza da Castel Volturno.

Bene, lui ha trascorso 5 giorni a Torino e in quei 5 giorni sarebbe stato un paio di giorni a colloquio e comunque a contatto con Giorgio Chiellini. C'è la fortissima volontà da parte di Antonio Conte di tornare alla Juventus. È un qualcosa tra l'altro che avevo raccontato quest'estate, salvo poi fare una figuraccia, soprattutto zona Napoli, nei confronti di chi ha visto come si è sviluppata la situazione e mi ha preso in giro. La storia infatti è andata come sappiamo tutti e lì per me si è chiusa definitivamente la porta per un ritorno di Antonio Conte a Torino. Perché il leccese ha giocato un po' coi nostri sentimenti, ha giocato un po' con con la Juventus, sfruttando i quei colloqui serrati che ci furono per ottenere tutto quello che poi ha ottenuto da De Laurentiis"

Gramellini ha proseguito: "Napoli e Conte sono in una situazione un po' tesa, anche se la vittoria con la Roma ha ridato un po' di entusiasmo e la figura del leccese non è più vista come era quest'estate, quando fu annunciata in pompa magna la sua permanenza.

Non è un mistero che lui ami la Juventus, al di là di come si sia comportato e non è un mistero di quanto lui vorrebbe tornare in bianconero. È chiaro che vorrebbe farlo in una squadra che potesse dargli maggiori garanzie di quelle che a oggi non è riuscita ancora dare a nessuno questa dirigenza, questo nuovo corso nato dopo la fine di quel ciclo dei nove scudetti. E ciò che gli è stato detto da Giorgio Chiellini è proprio che se lui decidesse di tornare, la Juventus non sarebbe in grado di soddisfare eventuali richieste eccessive. Non tanto economiche per conto suo, quanto proprio di acquisizione di giocatori di un certo livello, perché oggi le Juventus non è nella condizione di fare il passo più lungo della gamba".

Conte, un contratto blindato fino al 2027

Al netto delle parole di Gramellini, è doveroso sottolineare come Antonio Conte abbia rinnovato con il Napoli la scorsa estate, prolungando il rapporto lavorativo con la società partenopea di un anno e portando il proprio contratto in scadenza nel luglio del 2027. Quindi anche se la Juventus volesse davvero riprendere il leccese, dovrebbe prima trovare l'accordo con Aurelio De Laurentiis.