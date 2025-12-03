L' Inter si prepara ad affrontare il Venezia questa sera, 3 dicembre, a San Siro in una partita valida per la Coppa Italia. La squadra nerazzurra, guidata da Cristian Chivu, ha scelto di adottare un ampio turnover per questa occasione, dando spazio a diversi giocatori che finora hanno avuto meno minutaggio in stagione.

L'incontro rappresenta un banco di prova importante per l'Inter, che vuole proseguire il proprio cammino nella competizione nazionale. La decisione di Chivu di ruotare la rosa è dettata sia dalla volontà di gestire le energie dei titolari sia dall'opportunità di valutare le alternative a disposizione.

Il tecnico nerazzurro ha sottolineato l'importanza di "dare spazio a chi ha giocato meno", evidenziando come la Coppa Italia sia anche un'occasione per mettere in mostra il valore dell'intero gruppo.

Probabili formazioni di Inter-Venezia

INTER ( 3-5-2): J.Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Diouf, Cocchi; Esposito, Thuram.

VENEZIA (3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Sidibe; Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella, Haps; Casas, Compagnon.

Turnover e motivazioni per la Coppa Italia

La scelta di schierare una formazione rinnovata non è casuale. Chivu ha spiegato che "la Coppa Italia è una competizione importante e tutti devono sentirsi coinvolti". L'allenatore ha inoltre ribadito la fiducia nei confronti dei giovani e delle seconde linee, chiamati a dimostrare il proprio valore in una gara ufficiale.

L'obiettivo dichiarato è quello di superare il turno senza sottovalutare l'avversario, consapevoli che il Venezia arriverà a San Siro con grande motivazione.

Il Venezia, dal canto suo, si presenta all'appuntamento con la voglia di sorprendere e di mettere in difficoltà una delle squadre più attrezzate del panorama nazionale. La partita si preannuncia dunque combattuta, con entrambe le formazioni intenzionate a giocarsi le proprie carte per accedere al turno successivo.

Il percorso dell'Inter in Coppa Italia

La Coppa Italia rappresenta per l'Inter un obiettivo concreto, soprattutto considerando la profondità della rosa a disposizione di Chivu. Negli ultimi anni, la squadra nerazzurra ha spesso raggiunto le fasi avanzate della competizione, confermando la propria competitività su più fronti.

L'utilizzo del turnover, già sperimentato in passato, ha permesso di mantenere alta la qualità delle prestazioni anche nelle gare infrasettimanali.

Il match contro il Venezia sarà quindi un test significativo non solo per i singoli giocatori chiamati in causa, ma anche per valutare la tenuta complessiva della squadra in una fase cruciale della stagione. L'attenzione resta alta, con l'obiettivo di proseguire il cammino in Coppa Italia e confermare le ambizioni del club.