La Juventus, questa domenica 7 dicembre, sarà impegnata nella sfida contro il Napoli. I bianconeri partiranno solo tra qualche ora alla volta della Campania. Infatti, il tecnico Spalletti ha preferito non passare la notte a Napoli anche per questioni ambientali non particolarmente favorevoli. Perciò la squadra bianconera nella mattina di questo 7 dicembre lascerà Torino per spostarsi all’ombra del Vesuvio. Per il match di stasera alle ore 20:45, Spalletti ha alcuni dubbi di formazione e uno di questi rivada il centrocampo. Infatti, Fabio Miretti ha fatto molto bene nelle ultime uscire e per questo motivo sembra favorito su Khéphren Thuram che dovrebbe partire dalla panchina.

Le scelte di Spalletti

Per il match contro il Napoli, Spalletti farà qualche cambio rispetto alla sfida di Coppa Italia contro l’Udinese. Il tecnico di Certaldo si affiderà ancora al 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio e davanti a lui agiranno Kalulu, Kelly e Koopmeiners, chiamati a garantire compattezza e sicurezza. L’olandese sarà confermato in difesa viste le tante assenze nel reparto. Infatti, non saranno a disposizione Bremer, Rugani e Gatti. Adesso resta da capire quando rientrerà il difensore brasiliano ma la sensazione è che il primo dei tre a tornare sarà il numero 24 bianconero.

A centrocampo, sulla fascia destra toccherà ancora a Cambiaso, mentre al centro dovrebbero agire Locatelli e Miretti, con il compito di gestire il possesso palla e sostenere sia la fase difensiva che quella offensiva.

Sulla corsia sinistra dovrebbe essere schierato McKennie, pronto a dare supporto sia nella costruzione del gioco sia nelle chiusure difensive. Sulla trequarti spazio a Conceicao e Yildiz, che avranno il compito di supportare l’attaccante centrale David. In panchina saranno disponibili Openda e Zhegrova, pronti a entrare a gara in corso per dare vivacità e dinamismo all’attacco bianconero.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore Spalletti.

Spalletti carica la Juventus

Luciano Spalletti, alla vigilia della gara contro il Napoli, ha voluto caricare la Juventus: “Questa è una partita che può dire molto del futuro del nostro campionato“.

Per quanto riguarda le scelte di formazione il tecnico di Certaldo non ha dato troppe informazioni e ha sottolineato di voler comunicare le sue scelte prima ai giocatori piuttosto che alla stampa.

Spalletti, però, ha avuto parole al miele nei confronti di alcuni suoi giocatori e in modo particolare verso Weston McKennie: “È una persona forte che rende il calciatore forte. Ha questa disponibilità e modo di venirti incontro”.

L’allenatore ha elogiato anche Teun Koopmeiners: “Un calciatore elegante, geniale, estroso, che sa fare più cose, ha personalità”.