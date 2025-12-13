Secondo quanto raccontato su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, l'ad di Exor John Elkann rifiuterà la proposta di acquisizione per la Juventus fatta nelle scorse ore da Tether, società statunitense legata al mondo dei bitcoin e guidata dal tifoso bianconero Paolo Ardoino.

Balzarini: 'Tether ha offerto un miliardo per acquisire il club, ma Elkann non ha intenzione di cedere'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e della notizia che vorrebbe Tether aver formulato un'offerta per acquisire il pacchetto di maggioranza del club: "È scoppiata questa bomba mediatica secondo la quale la società di Ardoino ha ufficialmente formulato una proposta di acquisto alla Juventus che ha tempo fino alle ore 18.00 del 22 dicembre per accettarla oppure rifiutarla.

La procedura prevede che la società indica un consiglio di amministrazione straordinario per valutare la questione. Fonti vicine alla società bianconera fanno già sapere che Elkann e soci non intendono assolutamente cedere il club. Mi sarei francamente stupito del contrario, ovvero di un'apertura del CEO di Exor alla trattativa. Ardoino giustifica il tutto dicendo che la Juventus è stata sempre una componente della sua vita e per questo intende rivelare l'intera quota di maggioranza".

Balzarini ha spiegato: "È una situazione bomba perché nessuno si poteva immaginare che adesso arrivasse una proposta di questo genere da Tether. Ricordo che la società di Ardoino ha già un membro nel consiglio di amministrazione del club bianconero, ma negli scorsi giorni è stata declassata da Standard and poor per scarsa affidabilità.

Guarda caso poi, la stessa Tether attua la proposta di acquisizione della Juventus e non credo che tutto ciò non credo sia un caso ma penso più a una battaglia finanziaria, economica e politica in atto. Ardoino sa benissimo che Elkann non avrebbe mai ceduto ma ci ha comunque provato e lo ha fatto offrendo un miliardo di euro. Una cifra che non saprei neanche come scrivere per quanto è alta e che sarebbe stata versata nelle casse di Exor in maniera concreta e non con finte promesse. Quindi i soldi li hanno, poi il giudizio potrebbe essere successivamente ancorato alla stabilità della società, in quanto proveniente da un mondo particolare come quello dei bit-coin".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Tether salvaci da Elkann'

Le parole di Balzarini hanno scaldato il popolo dei suoi followers: "Tether ha capito che a gennaio non ci saranno investimenti, che la squadra è imbarazzante (parole di Spalletti), che Comolli non gode della stima dei colleghi e nemmeno del suo staff. Che insomma Elkann sta bruciando la Juve come fatto con Fiat, Ferrari, Magneti, Marelli, Gedi etc", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi scrive: "Tether salvaci da quella sciagura di Elkann"