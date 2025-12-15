Secondo quanto raccontato su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, nella gara vinta dalla Juventus sul Bologna per 0 a 1, la prestazione fornita dall'attaccante Lois Openda è stata nettamente superiore a quella del suo compagno di reparto Jonathan David.

Balzarini: 'Openda si è mostrato nettamente superiore a David, non mi stupirei se Spalletti insistesse con lui'

"Non mi stupirei se Spalletti insistesse con Openda anziché che su David", questo è uno dei concetti chiave espressi da Gianni Balzarini nel suo ultimo video pubblicato su Youtube.

Il giornalista ha poi spiegato: "Il canadese è stato forse l'aspetto più negativo di una partita, quella col Bologna, che ha visto la Juventus essere protagonista di una prestazione molto positiva.

L'ex Lille non credo abbia problemi nell'eseguire movimenti fra le linee, perché quelli li fa, ma penso che senta in maniera eccessiva la pressione. Quando deve controllare la palla negli ultimi metri inequivocabilmente sbaglia e quindi penso che dovrebbe avere più continuità di campo per poter cresce ma in questo senso le ultime parole di Spalletti non aiutano. Il toscano ha parlato di cambiare le cose e credo che a David sia stata data una possibilità importante al Dall'Ara che il calciatore ha solo parzialmente sfruttato. Non so se tutto questo porterà delle decisioni nei suoi confronti abbastanza drastiche, già dalla prossima partita con la Roma, però mi è sembrato evidente che nel raffronto con Openda, il belga si sia mostrato nettamente superiore".

Balzarini ha proseguito: "Openda nelle stesse situazioni ha dato più garanzie tattiche in cui è stato meno brillante David. Perché nel gioco di profondità, il belga vanta una velocità maggiore rispetto al canadese, tanto è vero che è nella ripresa ha fatto espellere il difendente del Bologna con uno scatto bruciante. I due, quindi, hanno fatto una partita molto simile nei concetti, ma Openda è stato superiore. Ovviamente all'ex centravanti del Lipsia può essere rimproverato il gol divorato all'ultimo minuto, ma va anche detto che Ravaglia prima gli ha tolto la gioia del 2-0 su un intervento pazzesco".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Openda col Bologna mi ha ricordato Osimhen'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "Solo a me Openda ieri ha ricordato il modo di giocare di Osimhen?

Attacco negli spazi e pressing feroce sui difensori", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi sottolinea: "Io scommetto che sia David che Openda tra campionato, Champions e Coppa Italia alla fine non andranno in doppia cifra…due assi così ce li abbiamo solo noi".