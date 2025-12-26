Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato sul proprio canale Youtube del calciomercato della Juventus e in particolar modo di un nome accostato ai bianconeri, quello di Sandro Tonali

Romano: 'Non sarà possibile portare via Tonali a gennaio, ma il mediano ex MIlan resta nella short list di Comolliì'

Romano ha quindi rivelato: "Comolli la scorsa estate voleva provare in ogni modo a portare Sandro Tonali alla Juventus, non è stato possibile come non sarà possibile farlo anche nel mercato di gennaio. Al di là di quello che si sta dicendo di uno scambio con Jonathan David, che oggi non mi risulta, quello che posso dire è che la Juventus Tonali lo mantiene e lo manterrà nella sua lista.

La vecchia signora non ha intenzione di rimuovere il nome diTonali della short list".

Romano ha poi spiegato come non vi siano dubbi sul fatto che il centrocampista rappresenti un obiettivo di primissimo piano per il club torinese, precisando che l’apprezzamento nei suoi confronti è condiviso trasversalmente all’interno della società, coinvolgendo la dirigenza, il nuovo allenatore Luciano Spalletti e, in particolare, il direttore Damien Comolli.

Secondo l’analisi del giornalista, Tonali viene considerato il profilo ideale per rifondare il fulcro del centrocampo juventino, un elemento capace di garantire leadership, qualità e continuità nel progetto tecnico futuro. Tuttavia, Romano ha sottolineato come il principale ostacolo a un’operazione di questo tipo sia rappresentato dal Newcastle, società notoriamente poco incline a cedere i propri giocatori chiave.

A supporto di questa tesi, il giornalista ha ricordato come il club inglese abbia dimostrato in più occasioni una grande fermezza nelle trattative, basti pensare alla gestione del caso Alexander Isak o alle precedenti richieste per Bruno Guimarães, respinte con decisione. Acquistare dai Magpies, ha osservato Romano, si rivela pertanto un’operazione complessa in ogni sessione di mercato e ancor più difficoltosa durante la finestra invernale.

In prospettiva estiva e sul piano strategico generale, Romano ha concluso affermando che la Juventus continuerà a monitorare attentamente la situazione di Tonali, mantenendolo tra i nomi prioritari del proprio taccuino. Resta tuttavia evidente che, allo stato attuale, le valutazioni economiche e contrattuali rendono l’eventuale operazione ancora articolata e tutt’altro che immediata.

Juve, la valutazione di Tonali è a 3 cifre

Seguendo le parole di Romano proprio sulla valutazione di Tonali, è doveroso sottolineare come il Newcastle a oggi, lascerebbe andare il centrocampista italiano per una cifra molto vicina ai 100 milioni di euro. Una somma monstre soprattutto per il calcio italiano, che non tira fuori una quantità di denaro simile per un solo calciatore da anni.