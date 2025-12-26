Sabato 27 dicembre, l’Arena Garibaldi di Pisa diventerà un crocevia importante per il presente e il futuro prossimo della Juventus. La trasferta toscana, apparentemente alla portata, rappresenta infatti molto più di una semplice partita di campionato: è il banco di prova per capire se i bianconeri abbiano davvero cambiato passo, come lasciato intendere nelle ultime uscite.

Juve, servono conferme dopo le vittorie con Bologna e Roma

La squadra guidata da Luciano Spalletti arriva all’appuntamento forte di due vittorie pesanti contro Bologna e Roma, successi che non hanno soltanto rimpolpato la classifica ma hanno restituito sensazioni positive sul piano del gioco.

Contro entrambe, la Juventus ha mostrato un volto convincente, fatto di intensità, qualità tecnica e solidità atletica, elementi che per lunghi tratti della stagione erano mancati. Due prestazioni che hanno dato l’impressione di una squadra finalmente allineata alle idee del proprio allenatore.

Ecco perché la sfida con il Pisa assume i contorni del classico esame di maturità. Non tanto per il blasone dell’avversario, quanto per il contesto. È nelle partite considerate “abbordabili” che spesso si misura il reale salto di qualità di una squadra ambiziosa. Proprio come uno studente chiamato a dimostrare di aver assimilato gli insegnamenti del maestro, i calciatori bianconeri dovranno confermare di aver interiorizzato la lezione di Spalletti, evitando cali di tensione e approcci superficiali.

Pisa, un momento davvero complesso

Sulla carta, il confronto sorride alla Juventus. Il Pisa di Alberto Gilardino vive un momento complicato: penultimo in classifica, ha raccolto appena due punti nelle ultime cinque gare, un rendimento nettamente inferiore rispetto all’avvio di stagione, quando pur senza fare bottino pieno aveva saputo rendersi avversario scomodo per molti. La flessione recente è evidente e certifica le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità.

A complicare ulteriormente i piani dei nerazzurri c’è l’assenza pesante di Nzola. Il centravanti titolare, ex Fiorentina, sarà ancora indisponibile a causa della squalifica rimediata per il rosso diretto nella gara di Parma.

Un’assenza che priva Gilardino del suo principale riferimento offensivo e che riduce ulteriormente il margine di errore contro una Juventus in crescita.

Proprio per questo, però, la trasferta di Pisa nasconde più insidie di quanto dica la classifica. La Juventus è infatti chiamata a dimostrare maturità, continuità e personalità, qualità imprescindibili per chi ambisce a tornare vincente. Tuttavia, se il risultato pieno dovesse venir a mancare, allora si rischierebbe di riaccendere il fuoco della critica, che contro un avversario in questo stato di forma, potrebbe bruciare più in fretta del solito.