Con l’arrivo del nuovo anno, alla Continassa è tempo di bilanci ma soprattutto di buoni propositi. Il 2026, per la Juventus, non potrà essere un anno qualunque: dovrà rappresentare una ripartenza netta, decisa, senza più ombre né dubbi. Dopo due stagioni complesse e ricche di colpi di scena in negativo, il club bianconero è chiamato a ritrovare continuità, identità e ambizione.

Juventus, continuità deve essere la parola d'ordine del 2026

Le ultime annate hanno lasciato il segno. Tre allenatori esonerati in successione raccontano meglio di qualunque parola il clima di instabilità che ha accompagnato la Juventus dentro e fuori dal campo.

Un susseguirsi di scelte, ripensamenti e scosse che hanno impedito alla squadra di costruire un percorso solido e riconoscibile. Troppi alti e bassi, troppe frenate improvvise per un club abituato a guardare tutti dall’alto.

Poi, a novembre, la svolta: l’arrivo di Luciano Spalletti. Una scelta forte, quasi obbligata, che col senno di poi sembra aver rimesso la Juventus sui binari giusti. Con il tecnico di Certaldo il vento è cambiato: maggiore ordine tattico, idee chiare e soprattutto un ambiente più compatto. Non era scontato, considerando le difficoltà storiche nel tenere unito lo spogliatoio bianconero nei momenti delicati.

I numeri, in questo senso, parlano chiaro. Nelle ultime otto partite la Juventus ha raccolto sette vittorie, affrontando anche avversari di spessore come Bologna e Roma.

Un ruolino di marcia che alimenta fiducia e che spinge il club a porsi un obiettivo chiaro per il girone di ritorno: crescere gradualmente, evitare passi falsi evitabili e, perché no, provare a insidiare le prime posizioni della classifica.

Stabilità e mercato, due elementi fondamentali

Ma il 2026 dovrà essere anche l’anno della stabilità. E qui il tema allenatore torna centrale. Spalletti ha portato carisma, esperienza e una gestione capace di rasserenare un ambiente spesso nervoso. Confermarlo, magari attraverso un prolungamento di contratto prima della fine della stagione, sarebbe un segnale di lungimiranza e progettualità da parte della società, un messaggio chiaro a squadra e tifosi.

Infine, il mercato.

Quello di gennaio prima e quello estivo poi saranno passaggi chiave per completare una rosa che, pur competitiva, presenta ancora evidenti lacune. La mediana e le fasce restano i reparti più bisognosi di interventi: mancanze strutturali, ma colmabili con innesti mirati e scelte oculate. Serviranno investimenti intelligenti, non rivoluzioni, per aggiungere quegli elementi capaci di fare la differenza.

Il 2026, insomma, si apre come un anno di promesse e responsabilità. La Juventus sa di non potersi più nascondere: ritrovare se stessa è l’obiettivo principale. E questa volta, più che mai, serviranno coerenza, visione e continuità per trasformare i buoni propositi in realtà.