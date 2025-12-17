Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus avrebbe nel mirino Davide Frattesi e vorrebbe strapparlo dall'Inter, proponendo ai nerazzurri un affare basato sul prestito con diritto di riscatto nel successivo giugno.

Juventus, Frattesi resta il primo obiettivo dei bianconeri, Balzarini: 'Comolli vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto'

Le ultime indiscrezioni di calciomercato intorno alla Juventus vorrebbero il club bianconero seriamente intenzionato ad acquistare un centrocampista per la finestra di rafforzamento invernale.

Di questo ha parlato su YouTube Gianni Balzarini: "Le indicazioni che arrivano in questo momento sono relative a tipi di giocatori più incursori che veri pensatori di centrocampo e il nome che resta è quello di Davide Frattesi. L'interesse della Juve esiste ed è confermato ogni giorno che passa. La questione è relativa a due cose: il prezzo e la scarsa volontà dell'Inter di rinforzare una diretta concorrente non per lo scudetto, in questo momento, ma comunque per un posto Champions. La Juve vorrebbe proporre ai nerazzurri un prestito con diritto di riscatto. Onestamente, appare un’operazione piuttosto difficile".

Balzarini ha spiegato: "Il valore è alto per un giocatore che ha giocato poco l'anno scorso e gioca ancora meno quest'anno, perché onestamente 35 milioni mi sembrano tanti, forse troppi.

Certo è che la scorsa stagione l'Inter ne voleva 40 per Frattesi, quando la Roma si fece avanti ma fu rimbalzata da una richiesta eccessiva. Se la richiesta fosse di 35, vuol dire che il prezzo è già calato. Una cosa normale, visto che parliamo di un ragazzo che non scende in campo con regolarità".

Balzarini ha concluso: "Può servire un giocatore alla Frattesi? Non lo so, perché la Juve quel tipo di calciatori ne ha già. Sto pensando per esempio a Koopmeiners, che quando la squadra verrà schierata a 4 dietro tornerà a fare il centrocampista. Io non sono molto convinto, onestamente, di questa operazione, pensandoci bene".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Frattesi? Ci mancherebbe anche risolvere i problemi all’Inter'

Le parole di Balzarini su Frattesi hanno acceso la discussione sul web: "Sarebbe da pazzi andare a spendere quella cifra per un giocatore che non ci serve (ci serve un pensatore, non un incursore) risolvendo tra l'altro un problema all'Inter! Non scherziamo", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Frattesi? Vogliamo rifare il centrocampo del Sassuolo di qualche anno fa con Locatelli? A questo punto possiamo chiamarla 'FC juvinese'".