L'ex allenatore Gigi Maifredi ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoJuve e riferendosi al lavoro che sta facendo il tecnico Luciano Spallettti in bianconero ha detto: "Penso che sia rimasto legato alla precedente esperienza e non è in possesso di quella forza di convinzione che servirebbe per avere il gruppo al seguito in maniera totale. È l'unica spiegazione che posso dare per la difficoltà che sta incontrando a mettere in pratica le sue idee. Anche perché il tecnico toscano è molto navigato, ma sta facendo degli errori incredibili".

Maifredi e le critiche ai giocatori bianconeri

Gigi Maifredi ha poi espresso la convinzione che alcuni calciatori vengano talvolta condizionati dalle circostanze che li circondano. Ha dichiarato di aver nutrito grande fiducia in Koopmeiners, sottolineando però come il suo rendimento si sia rivelato fortemente deludente. A suo giudizio, il centrocampista, abituato in passato a ricoprire un ruolo centrale nelle squadre in cui ha militato, si ritroverebbe ora relegato a una funzione marginale.

Maifredi ha inoltre evidenziato come tutti i giocatori debbano comprendere che, alla Juventus così come in altri club di alto livello, non esista una titolarità garantita. L’introduzione dei cinque cambi, ha spiegato, ha rivoluzionato gli equilibri interni, rendendo la continuità di impiego un elemento sempre più raro.

Cioè quindi per tutti la necessità di mantenere costantemente elevati impegno e partecipazione.

Riferendosi poi ad Andrea Cambiaso, Maifredi ha osservato che il laterale sarebbe stato travolto dalla notorietà, complice anche l’interesse manifestato dal Manchester City di Guardiola in una fase in cui stava ottenendo risultati significativi. Tale attenzione lo avrebbe proiettato in una dimensione superiore rispetto a quella reale, facendogli perdere parte dell’umiltà che lo aveva contraddistinto. Secondo l’ex allenatore, quindi, il giocatore dovrà recuperare tale qualità per tornare a essere un elemento pienamente affidabile.

Sabatini: 'Spalletti alla Juve ha fatto un errore di valutazione della rosa'

Della Juventus e di Spalletti ha parlato su Youtube anche il giornalista Sandro Sabatini: "Secondo me il tecnico toscano ha sopravvalutato la qualità della sua rosa. È stato fatto un errore di fondo e quindi il percorso della squadra bianconera potrebbe cambiare. Non a caso ora si parla di una rivoluzione dell'assetto, con una difesa a quattro e conseguente cambiamenti a centrocampo e attacco. Detto questo, i calciatori solo quelli e puoi schierarli in tutte le maniere che vuoi, ma cambierà sempre poco. Quindi la strada per la Juve e Spalletti è ancora lunga".