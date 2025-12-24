Giacomo Raspadori torna prepotentemente al centro delle cronache del calciomercato e si candida a essere uno dei nomi destinati a scaldare l'imminente finestra di rafforzamento invernale. Il profilo del poliedrico attaccante italiano, ex Napoli e attualmente in forza all’Atletico Madrid, è infatti diventato terreno di manovra per più club, con la Serie A pronta a riaccoglierlo da protagonista.

La Roma punta Raspadori in prestito con diritto di riscatto, una formula che piacerebbe anche alla Juventus

Negli ultimi giorni il nome di Raspadori è stato accostato con insistenza alla Roma di Gian Piero Gasperini, società decisa a ristrutturare il proprio reparto offensivo con almeno un paio di innesti mirati.

I giallorossi avrebbero individuato nell’attaccante classe 2000 un profilo ideale sia per le sue caratteristiche tecniche, duttilità, intelligenza tattica e capacità di muoversi su più zone della trequarti, sia per lo scarso minutaggio collezionato sotto la gestione di Diego Simeone, fattore che potrebbe agevolare una sua partenza.

Secondo quanto filtra, Roma e Atletico Madrid avrebbero già avviato un tavolo di dialogo. La posizione del club capitolino però sarebbe stata chiara sin dal principio: l’operazione dovrebbe strutturarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni, formula considerata sostenibile e coerente con la strategia giallorossa. Uno scenario che, diventato rapidamente di dominio pubblico, avrebbe però attirato l’attenzione di un’altra big del campionato italiano, la Juventus.

Juventus, interesse reale o manovra di disturbo per una diretta rivale?

La Juventus, infatti, si sarebbe informata sul nome di Raspadori, intrigata dalla possibilità di assicurarsi un calciatore italiano di qualità senza un esborso immediato. Alla Continassa, inoltre, oggi c’è Luciano Spalletti, l’allenatore sotto la cui guida Raspadori ha probabilmente vissuto il momento più alto della sua carriera, conquistando da comprimario lo storico scudetto con il Napoli. Un legame tecnico e umano che non passerebbe inosservato.

Allo stesso tempo, non è da escludere che quella bianconera possa configurarsi come una classica manovra di disturbo. La Juventus dispone già di un reparto offensivo numericamente corposo e la Roma, oggi, appare come una delle rivali più accreditate nella corsa a un piazzamento Champions.

Inserirsi in un’operazione che rafforzerebbe la squadra di Gasperini potrebbe dunque rientrare nel gioco delle parti, aggiungendo pressione e complessità a una trattativa già delicata.

In attesa che il mercato entri nel vivo, una certezza sembra emergere: Giacomo Raspadori è tornato a essere un nome caldo.