Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha criticato su YouTube la scelta del capitano della Juventus, Manuel Locatelli, di pubblicare una foto insieme a Jonathan David, dopo le polemiche secondo cui una parte dello spogliatoio bianconero non avrebbe accolto il centravanti canadese come avrebbe dovuto.

Juventus, Pedullà: 'Locatelli? Spiegasse per quale motivo all'improvviso ha messo una foto con David'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube e, parlando della Juventus, ha detto: "Vorrei che Locatelli spiegasse per quale motivo, all’improvviso, ha pubblicato una foto con Jonathan David, proprio dopo tutto ciò che era emerso nei giorni scorsi tra gossip e voci di spogliatoio.

Secondo me i calciatori dovrebbero imparare a metterci la faccia quando serve e a spiegare meglio le situazioni, piuttosto che pubblicare all’improvviso immagini senza un motivo chiaro. Se, per esempio, non ho mai postato una foto con qualcuno e lo faccio all’improvviso dopo che sono circolate illazioni e ricostruzioni più o meno attendibili, è facile che qualcuno interpreti male la situazione. Sarebbe molto più semplice spiegare le cose, invece di limitarsi a pubblicare contenuti sui social dopo le polemiche".

Ancora Pedullà: "David merita rispetto e, sotto questo aspetto, è molto più importante spiegare le cose piuttosto che pubblicare contenuti senza dire nulla, dando poi adito ad altre polemiche.

In questo momento la Juventus non ha bisogno di scocciature. Bisognerebbe chiarire cosa è successo per una questione di equilibrio, indipendentemente dal fatto che contro la Roma giochi David o Openda. Perché queste sortite improvvise sui social non sono accettabili".

A cosa si riferisce Pedullà nel caso David

Le parole di Pedullà su David sono un chiaro riferimento a quanto spifferato da alcuni media e cronisti, rispetto all'atteggiamento poco propositivo che avrebbe avuto una parte dello spogliatoio della Juventus nei confronti del canadese. Da quanto si è appreso, alcuni senatori da più tempo all'interno del club bianconero, si sarebbero opposti a integrare il centravanti ex Lille, non invitandolo a cene o a raduni della squadra.

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Locatelli capitano imbarazzante'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Locatelli capitano imbarazzante sul campo nello spogliatoio e sui social e davanti ai microfoni", scrive severamente un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "I vari signor Locatelli, Gatti, Cambiaso, stanno rovinando lo spogliatoio, fine della storia. Se ci fosse stato Moggi di sicuro non sarebbe successo questo".