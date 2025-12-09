Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, Luciano Spalletti e vari media attorno alla Juventus sarebbero letteralmente ossessionati dalla figura di Kenan Yildiz, talento bianconero del quale si parlerebbe fin troppo.

Pedullà: 'Anche Spalletti è ossessionato da Yildiz, devono fare attenzione a non farlo stancare di tutto questo'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e di Kenan Yildiz: "Dopo Napoli-Juventus è stato detto che il turco avrebbe dovuto dare molto di più e quello solo per giustificare una sostituzione totalmente insensata.

Cioè prima lo metti in un ruolo che non è il suo, poi lui ti fa l'unico gol della partita e tu non contento lo cambi. Poi dopo in conferenza ti giustifichi dicendo di aver tolto il classe 2005 per un calciatore pagato 45 milioni di euro e il problema è che qualcuno, tra cui dei giornalisti, gli è anche andato dietro. Credo quindi che Spalletti come qualche cronista sia ossessionato da Yildiz e se continuano cosi è capace che il giovane talento si stanchi e approfitti della prima scorciatoia per lasciare la Juventus".

Ancora Pedullà: "Dal mio punto di vista farebbe anche bene, perché non si può vendere la latta come se fosse oro e viceversa. Non si può essere ossessionati e trovare un capro espiatorio quando hai commesso degli errori evidenti.

Bisognerebbe cercare di essere lucidi e di non parlare in base alle simpatie o alle antipatie personali e questo vale anche per gli allenatori. Ad esempio sono certo che Mancini o Allegri siano persone con grande seguito mediatico ma io ad esempio non ho problemi a dire che l'Allegri visto quest'anno con il Milan non è lo stesso che ha fatto dei disastri nella Juventus. Quindi, tornando a Yildiz, bisogna dire che fin quando l'ossessione nei suoi confronti si manifesta nei giornalisti, al giocatore gli entra da un orecchio e gli esce dall'altro, ma se poi ci si mette anche Spalletti, allora il turco ci mette cinque minuti a scegliere un'altra squadra per il futuro".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Se Yildiz vuole salvarsi deve andarsene da questa squadra'

Le parole di Pedullà, come spesso accade, hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "Yildiz se vuole salvarsi deve scappare dalla Juventus. È un gioiello di ragazzo e gioca in una società che non difende i propri colori, non difende i propri tesserati e viene umiliata e maltrattata da chiunque", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Spalletti è durato un mese, da Allegri a Tudor, passando per Motta, tutti quelli che hanno messo in discussione Yildiz ....hanno fatto la stessa fine".