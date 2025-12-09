Nelle scorse ore il giornalista Nicolò Schira ha commentato la notizia che vorrebbe la Juventus aver inserito il nome di James Gow fra i papabili candidati per divenire il nuovo direttore sportivo del club bianconero.

Schira perplesso: 'James Gow come ds sarebbe un salto nel buio, una scelta buffa'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube cercando di fare chiarezza sulla figura del prossimo ds della Juventus: "Ottolini, come racconto da qualche settimana, è in standby come candidato per il ruolo di nuovo direttore sportivo, di Head of Recruitment.

Attenzione alla pista portoghese ma attenzione anche a un nome Top Secret che ha lavorato in Inghilterra che è molto stimato da Comolli, vale a dire James Gow. Un nome che ai più non dice molto, perché ha collaborato con l'Al-Jazira e ha soprattutto lavorato in Danimarca. Insomma, non stiamo parlando di Chelsea o Real Madrid. In ogni caso ha un passato come scout nel Liverpool e 10 anni, fa quando James Gow faceva questo mestieri per i Reds, a capo dell'area tecnica della società inglese c'era proprio Damien Comolli. Quindi sarebbe un uomo di fiducia del francese. Certamente una figura che non parla una parola di italiano, che non ha mai lavorato nel nostro paese, che non ha mai lavorato a grandissimi livelli come dirigente, sarebbe un salto nel buio.

D'altronde di salti nel buio, di misteri buffi, di mosse un po' inconsuete, questa Juve negli ultimi ultimi anni ne ha fatti tanti, quindi sinceramente non mi sorprenderei se fosse lui il candidato".

Schira ha proseguito: "Quindi attenzione al nome di James Gow per il ruolo di Head of Recruitment e se vogliamo direttore sportivo, ma è un direttore sportivo inteso diversamente da come lo pensiamo noi in Italia. Perché il ds che fa le trattative la Juve ce l'ha già ed è il CEO, ovvero Damien Comolli. È lui che ha il budget, è lui che decide le strategie, è lui che decide chi prendere e chi non prendere. La figura di campo vicino all'allenatore a supporto della squadra è il direttore tecnico, in questo caso François Modesto.

Serve quindi uno che faccia una sorta di mix e soprattutto faccia un po' di cernita su quello che viene demandato dall'area scouting, dagli osservatori, dalle segnalazioni, da tutto quel che riguarda la fase iniziale del procedimento che porta poi a un acquisto".

Schira ha concluso: "La sensazione insomma è che la Juve sta andando con calma, forse troppa, perché il direttore sportivo doveva prenderlo 6 mesi fa. Tra poco inizia il mercato di gennaio e rischia di farlo ancora senza una figura di quel settore. Certo, se prende Gow che non conosce il calcio italiano sinceramente cambia poco".

I tifosi rispondono a Schira: 'Per la Juve girano gli stessi nomi che giravano per il Milan'

Le parole di Schira hanno catturato l'attenzione dei suoi follower sul web: "Mamma mia, per la Juventus, girano gli stessi nomi che giravano per il Milan e che per fortuna non sono arrivati" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Lo scouting fatto da incompetenti, costa molto".