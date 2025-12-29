Mattia Perin e la Juventus potrebbero essere arrivati ai titoli di coda. Il portiere bianconero starebbe infatti spingendo con decisione per lasciare Torino già nella prossima finestra di mercato di gennaio e fare ritorno al Genoa, club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. A riportarlo è il giornalista sportivo Matteo Moretto che, attraverso un post su X, è sceso nel dettaglio di una trattativa che appare sempre più concreta.

Moretto: 'Perin preme per tornare al Genoa'

“Mattia Perin preme per tornare al Genoa. Accordo totale tra il club rossoblù e il portiere della Juventus, tra club la distanza si è ridotta ma servono altri passi per la chiusura.

Balla circa un milione di euro. Il Genoa vuole chiudere quanto prima, possibilmente già in settimana”, ha scritto sui propri social Moretto, sottolineando come la volontà del calciatore sia un fattore determinante nell’operazione.

Perin potrebbe così tornare a vestire la maglia del Grifone dopo sette anni complessivi trascorsi alla Juventus, periodo intervallato soltanto da una breve parentesi di sei mesi proprio a Genova nel 2020. Un ritorno che avrebbe il sapore della scelta di cuore, ma soprattutto di carriera. Il classe ’92, infatti, sarebbe motivato dal desiderio di vivere le ultime stagioni della propria avventura calcistica da protagonista assoluto, lasciandosi alle spalle il ruolo di comprimario che ha spesso ricoperto nelle ultime annate in bianconero.

A rendere ancora più forte il richiamo verso la Liguria sarebbe il nuovo progetto tecnico del Genoa, affidato a Daniele De Rossi. L’idea di essere centrale in una squadra storica e guidata da un allenatore emergente avrebbe convinto ulteriormente Perin a spingere per il rientro nel capoluogo ligure, la città in cui mosse i primi passi da professionista nel lontano 2010.

Restano da limare gli ultimi dettagli tra i due club, con una distanza economica apparentemente marginale, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve. Il Genoa vuole chiudere in tempi rapidi e Perin attende solo il via libera definitivo per tornare dove tutto è cominciato.

Juve, se Perin va via, Mandas della Lazio potrebbe essere l'obiettivo

L’eventuale addio di Perin, però, aprirebbe un nuovo scenario in casa Juventus. Qualora il club bianconero dovesse accettare la partenza del suo secondo portiere, sarebbe infatti costretto a tornare sul mercato per individuare un vice all’altezza del titolare. Tra i profili già attenzionati dal dirigente Damien Comolli ci sarebbe quello di Christos Mandas, giovane portiere della Lazio. Il classe 2001 rappresenterebbe una soluzione interessante sia per età sia per prospettiva, con un’operazione che potrebbe chiudersi intorno ai 5 milioni di euro. Un investimento contenuto per garantire alla Juventus una coppia di portieri affidabile e competitiva in vista della seconda parte di stagione.