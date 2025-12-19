Nelle scorse ore il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni della radio TRS e parlando di Juventus-Roma si è detto certo di preferire come allenatore Gian Piero Gasperini rispetto a Luciano Spalletti.

Zazzaroni non ha dubbi: 'Fra Gasperini e Spalletti scelgo tutta la vita il primo'

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di TRS e approfittando del big match che giocheranno Juventus e Roma sabato sera allo Stadium ha detto: "Chi sceglierei per il mio Bologna dopo un eventuale post Vincenzo Italiano fra Gasperini e Spalletti?

Tutta la vita il primo e dico cosi per una questione di sintonia. Parliamo ovviamente di due bravissimi allenatori che sul campo ci sanno fare davvero, ma io mi sento molto più vicino a Gian Piero dal punto di vista caratteriale. E questo a prescindere dal fatto che io e l'allenatore della Roma siamo nati lo stesso giorno, dello stesso mese dello stesso anno".

Zazzaroni sulle parole dette in conferenza stampa nella giornata di oggi proprio da Gasperini ha poi aggiunto: "Ha trattato tanti argomenti ma mi trova davvero d'accordo quando dice che le squadre fanno un possesso palla che annoia la gente. E' insopportabile vedere il difensore puntualmente passare la palla indietro al portiere, che la trattiene per diversi secondi per poi ripassarla alla difesa.

Una cosa che faceva anche José Mourinho con la Roma e questo per dire che non faccio campanilismi. Ai tifosi piace la palla in profondità, piace il gioco aperto o quei momenti in cui saltano le marcature. Questo perché alcune situazioni rendono le partite più divertenti. Non penso che la gente vada allo stadio per vedere i 5 a 4 ma neanche per gli 0 a 0".

Zazzaroni, parlando poi di Dybala ha detto: "Come si gestisce il campione argentino? C'é poco da fare in questo senso, perché ha giocato appena 4 partite da 90 minuti nel 2025. Continua ad avere problemi al flessore, ha perso anche la nazionale per quello, e si trova a fine contratto. Penso quindi che a giugno andrà via, anche se io lo terrei tutta la vita.

Dico questo perché sono un "Dybaliano" convinto e credo che sia ancora il giocatore con più numeri in Serie A, però è anche vero che non riesce a incastrare delle partite consecutivamente".

Gasperini: 'Dybala? Ha superato i suoi problemi e si sta allenando bene'

Proprio Dybala è stato uno degli argomenti affrontati da Gasperini nella conferenza stampa di oggi: "Fisicamente ha superato i suoi problemi, si sta allenando bene. È chiaro che da lui tutti si augurano che raggiunga i migliori valori quando sprinta e quando calcia". Queste le parole di un Gasperini che potrebbe quindi tenere fuori l'asso argentino dall'undici titolare ancora una volta, dopo le esclusioni con Como e Celtic.