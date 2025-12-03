Dicembre è iniziato da pochi giorni e il calcio italiano respira già l’aria d’attesa che precede l’apertura della sessione di mercato invernale, prevista per il 1° gennaio 2026. Un mese spesso decisivo, non solo per tracciare i primi bilanci stagionali, ma anche per individuare ciò che manca davvero alle squadre impegnate su più fronti. In questo scenario, una delle società chiamate a muoversi è senza dubbio la Juventus, protagonista di un avvio di stagione altalenante, leggermente in ritardo sia in campionato che in Champions League, ma comunque pienamente in corsa per tutti gli obiettivi.

Juventus, il centrocampista resta l'obiettivo principale

La formazione allenata da Luciano Spalletti si è trovata nelle ultime giornate a fare i conti con un’emergenza che ha pesato più del previsto. Gli infortuni hanno privato i bianconeri di due pedine fondamentali: Federico Gatti, difensore arcigno e punto fermo della retroguardia, e Dušan Vlahović, centravanti titolare e riferimento imprescindibile dell’attacco. Due assenze pesanti, che potrebbero incidere tanto sulla solidità quanto sulla pericolosità offensiva della squadra.

Eppure, nonostante queste defezioni, non è in difesa né in attacco che l’ambiente juventino si aspetta il vero “regalo” di gennaio. Da tempo è il centrocampo a rappresentare il reparto maggiormente in difficoltà: manca un elemento capace di alzare la qualità complessiva, di dettare i tempi e di cucire con continuità il gioco tra i reparti.

Una lacuna evidente sin dall’inizio del campionato e mai realmente colmata.

La Vecchia Signora, per tornare a competere ai massimi livelli, avrà bisogno di un innesto in grado di incidere fin da subito, restituendo equilibrio tecnico e idee a una mediana che troppo spesso è apparsa prevedibile. Dicembre, ormai entrato nel vivo, offre il tempo della riflessione; gennaio, invece, offrirà quello delle risposte. E in casa Juventus, più che altrove, quelle risposte non potranno tardare ad arrivare.

Juve, Comolli chiamato a una missione complessa: trovare il giocatore senza grandi disponibilità

In questo quadro, l’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, sarà chiamato a un compito tutt’altro che semplice.

Lo stesso dirigente francese ha lasciato intendere come le disponibilità economiche per gennaio saranno ridotte al minimo, rendendo complicata la ricerca di un profilo di livello senza incidere sul bilancio. Per questo, l’unica strada percorribile per consegnare a Spalletti il tanto atteso regista potrebbe essere quella delle operazioni a basso costo, orientate su un prestito secco o, nella migliore delle ipotesi, su un prestito con diritto di riscatto. Soluzioni obbligate in un mercato che non permette follie, ma che la Juventus dovrà saper sfruttare con intelligenza se vorrà colmare la lacuna più evidente della propria rosa.