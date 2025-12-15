Bologna-Juventus oltre ad aver regalato ai bianconeri 3 punti importanti, ha lasciato delle scorie dal punto di vista delle polemiche arbitrali. Nello specifico, sta facendo discutere il rigore non concesso ai bianconeri per una spinta piuttosto evidente ma fatta con una mano da Lucumi ai danni di Jonathan David. Un episodio di cui ha voluto parlare su Youtube il giornalista Alfredo Pedullà.

Juventus, Pedullà: 'Quella della spinta a una mano è una barzelletta con pochi precedenti'

Pedullà ha quindi detto: "Sono stato molto attento alle interpretazioni che sono state date nell'ultimo weekend sulla famosa spinta a due mani o a una mano.

Il tutto mi sembra una barzelletta di quelle con pochissimi precedenti. Cioè, ci vogliono far credere che la spinta a due mani viene sistematicamente punita con un calcio di rigore se in area, mentre la spinta a una mano dipende dall'intensità. Ogni tanto però vedo delle cose assolutamente in controtendenza con questo tipo di discorso e bisognerebbe anche fare mente locale rispetto all'ultimo turno di campionato. Perché per esempio, la spinta a una mano e mezzo nella gara fra Milan e Sassuolo di Loftus-cheek non avrebbe dovuto portare al gol annullato di Pulisic. Ma la cosa folle è che ti fanno capire che se spingi l'avversario con due mani lo fai in maniera certamente volontaria rispetto a se tu lo spingessi con una sola mano.

E qui arrivo al secondo caso: la spinta di Lucumi su David è tutta la vita rigore e spiego il motivo: qualcuno mi dica per quale ragione il canadese debba buttarsi a terra avendo un vantaggio, essendo davanti al difensore con la porta spalancata".

Pedullà ha concluso: "Lucumi ha spinto in maniera eccessiva l'avversario ma siccome lo ha fatto con una mano, non diventa un contatto violento e quindi punibile. Secondo me invece, il contatto incide e pure parecchio sull'azione, visto che lo stopper del Bologna era dietro e inseguiva. Poi però la spinta a una mano e mezzo di Loftus-cheek procura l'annullamento del gol di Pulisic. In tutto questo io credo che stiamo entrando in un voragine dove non sarà facile trovare l'uscita".

Juve, i tifosi insorgono sul web: 'Ormai si riscrive settimanalmente il regolamento'

Le parole di Pedullà hanno acceso i tifosi sul web: "Quest'anno la Juventus, come negli ultimi 3, è stata pesantemente penalizzata da arbitraggi tragicomici. Ieri sera, come con l'Udinese, abbiamo vinto ma un rigore netto sullo 0 a 0 ci è stato negato" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ormai si riscrive il regolamento e i protocolli. Tutte le volte cercano scuse per questa classe arbitrale ma solo questa settimana c'é stato il rigore non assegnato alla Cremonese, il goal annullato al Milan, la mancata espulsione di Lucumi, ecc ecc ed invece di chiedere le dimissioni dei dirigenti molti tuoi colleghi e opinionisti danno spiegazioni grottesche".