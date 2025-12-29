La Juventus guarda con grande attenzione al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo e alzare il livello qualitativo della mediana a disposizione di Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera è consapevole che per restare competitiva su tutti i fronti servirà un innesto capace di dare maggiore tecnica, dinamismo e soluzioni in mezzo al campo, soprattutto nella seconda parte della stagione. Proprio per questo motivo, nelle ultime settimane sono diversi i nomi finiti sul tavolo dei dirigenti juventini. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i profili valutati con maggiore attenzione ci sono Qinten Timber e Adrian Bernabè.

Due giocatori diversi per caratteristiche ed esperienza, ma accomunati da una qualità tecnica importante e da margini di crescita interessanti.

Si valutano diversi profili

Al momento, arrivare all’olandese del Feyenoord appare un’operazione più semplice rispetto a quella che porta allo spagnolo del Parma. Timber, infatti, ha una valutazione considerata abbordabile e i rapporti con il club di Rotterdam sono buoni, tanto che un eventuale accordo potrebbe essere raggiunto anche in tempi brevi, senza particolari ostacoli.

Nonostante ciò, il nome che raccoglie il gradimento maggiore all’interno dell’ambiente bianconero resta quello di Adrian Bernabè. Il centrocampista spagnolo piace a tutta la dirigenza e gode anche della piena fiducia di Luciano Spalletti, che lo considera un profilo ideale per il suo modo di intendere il calcio.

Bernabè garantirebbe qualità nel palleggio, visione di gioco e la capacità di legare i reparti, caratteristiche che alla Juventus non sempre sono emerse con continuità in questa stagione. Il principale ostacolo resta però la richiesta del Parma, che per lasciarlo partire chiede circa 25 milioni di euro, una cifra piuttosto elevata per il mercato di gennaio.

Schlager per giugno

Accanto a questi due nomi, la Juventus continua a monitorare anche altre piste. In lista rimangono Xaver Schlager e Davide Frattesi. Per quanto riguarda il centrocampista austriaco del Lipsia, l’idea della dirigenza è più orientata all’estate. Schlager, infatti, andrà in scadenza di contratto a giugno e questo apre alla possibilità di un arrivo a parametro zero, una soluzione che permetterebbe al club bianconero di rinforzare la rosa senza un investimento immediato sul cartellino.

Diverso, invece, il discorso legato a Davide Frattesi. L’ex Sassuolo è un profilo che Spalletti apprezzerebbe avere già a gennaio, ma l’Inter non sembra intenzionata a fare sconti e valuta il giocatore circa 30 milioni di euro. Una cifra importante, che porta la Juventus a riflettere attentamente sulle priorità. Proprio per questo motivo, se il club dovesse decidere di fare un investimento significativo durante il mercato invernale, la scelta potrebbe ricadere su Bernabè, valutato 25 milioni e dunque meno costoso rispetto a Frattesi, con un potenziale risparmio di circa 5 milioni. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il mercato della Juventus, ma una cosa è certa: il centrocampo resta il reparto su cui la società vuole intervenire con maggiore decisione.