Secondo i dati forniti da Opta, l’Hellas Verona non ha mai vinto in trasferta contro Milan e Inter.

Un dato storico

Il Verona non ha mai espugnato il Meazza in 34 gare di Serie A contro il Milan, né ha mai vinto in casa dell’Inter. Questo dato evidenzia un vero e proprio tabù per la squadra.

Il commento post-partita

Al termine della partita contro il Verona, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha dichiarato: “Più si va avanti e più sarà difficile. Fra cinque giorni avremo una partita complicata come quella di Cagliari, perché giocare a Cagliari è sempre difficile.

Bisogna prepararsi per bene. Contro il Verona, comunque, qualche giocatore ha avuto un po’ più di minutaggio nella fase finale della partita, abbiamo bisogno di tutti perché c’è un mese e mezzo importante da qui al 15 di febbraio.”

Allegri ha poi aggiunto: “Oggi era importante vincere perché avevamo pareggiato col Sassuolo e perso col Napoli. Era importante vincere perché il Verona è una squadra scorbutica e soprattutto abbiamo battuto finalmente una piccola in casa. Questo era molto importante.”

Infine, sull’obiettivo scudetto, ha dichiarato: “Momentaneamente la quota è tra 82 e 84, può diventare 86. Poi se una squadra fa un filotto importante non lo so, ma in questo momento la quota si attesta sugli 84.

Nkunku è un ragazzo molto sensibile che ci teneva a far bene. Oggi dopo il rigore si è sbloccato, ha fatto un gol nel suo DNA: attaccare sul tiro di Modric. Credo che possa ancora migliorare come tutti. Nel primo tempo eravamo un pochino contratti, ma ordinati. Non abbiamo concesso neanche un calcio d’angolo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, alla fine del primo tempo l’abbiamo sbloccata su calcio d’angolo. Sul 3‑0 potevamo e dovevamo avere una gestione migliore della palla.”

I precedenti a San Siro

I precedenti confermano la difficoltà del Verona a San Siro. Contro il Milan, in 38 confronti ufficiali, il bilancio è di 22 vittorie rossonere, 16 pareggi e nessuna affermazione scaligera. Il Verona subisce gol da 17 partite consecutive in casa del Milan, con l’ultimo clean sheet risalente al 7 febbraio 1990, in un 0‑0 in Serie A.

Anche contro l’Inter, il Verona non ha mai vinto a San Siro: dal 1957‑58, si registrano 22 vittorie nerazzurre e 11 pareggi, senza successi esterni per gli scaligeri. L’ultimo risultato utile risale al 9 novembre 2014, quando l’Hellas pareggiò 2‑2 grazie alle reti di Toni e Nico Lopez.