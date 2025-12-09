Secondo quanto riferito ai microfoni di Juventibus dal giornalista Paolo Rossi, il vero problema del club bianconero non sarebbero le prestazioni di Manuel Locatelli, spesso oggetto di critiche aspre da parte dei tifosi, bensì la mancata crescita di elementi come Thuram o Cambiaso.

Juventus, Paolo Rossi controcorrente: 'Il problema non è Locatelli, semmai Cambiaso o Thuram'

"Il vero problema della Juve non è Locatelli, semmai Cambiaso o Thuram": questo è uno dei passaggi chiave dell'ultimo intervento fatto da Paolo Rossi ai microfoni di Juventibus.

Il giornalista ha poi spiegato: "Se ogni allenatore passato per la Continassa mette Locatelli al centro del campo un motivo ci sarà. Inoltre, citando Capello, vorrei sottolineare come la squadra abbia un problema di circolazione palla, ma anche di mancanza di movimenti fatti in attacco. Perché l'anno scorso proprio Locatelli rientrò nelle statistiche come uno dei calciatori che nell'ultimo terzo di campo verticalizzava maggiormente. Inoltre, ci mette l'anima, come a Napoli, dove magari ha sbagliato tanto, ma almeno ci ha provato fino all'ultimo minuto. Gli altri, invece, sono fermi e qua sta il problema, perché Locatelli sappiamo chi è, mentre sono persone come Cambiaso e Thuram che non stanno crescendo.

Detto questo, mi domando: ma la Juve deve per forza di cose giocare con un regista in mezzo? Perché il Napoli che domenica sera ci ha fatto neri, per esempio, non lo utilizza. Continuano a seguire una strada che non porta da nessuna parte invece che cambiare e questo mi lascia perplesso".

Rossi ha poi aggiunto: "Quanto vedo vicino il quarto posto? Lo saprò ridire dopo le prossime due gare, perché giocheremo con squadre di pari livello. Se dopo Bologna e Roma hai fatto due punti rimani lontano, se ne fai 6 oggettivamente stai là. Certo è che, rispetto a quello che io credevo e speravo, la Juve è molto al di sotto. Perché ci sta che perdi con il Napoli, ma non ci sta che perdi punti con le cosiddette piccole.

I pareggi con Fiorentina e Torino in questo contesto sono pesantissimi".

Il giornalista ha concluso: "La Juventus ha un problema con il segnare tanti gol: non a caso si fatica ad andare oltre le due reti segnate a partita. È un problema che i bianconeri condividono con il calcio italiano che, al netto di qualche gara sparagnina giocata dall'Inter, ha società che in generale segnano poco. È un difetto che, però, quest'anno mi ha sorpreso, perché in estate, e dopo la campagna acquisti fatta, pensavo che la Juventus non avrebbe avuto certe difficoltà. D'altronde in attacco di talento ce n'è, basti pensare a Yildiz, Conceicao e tutti gli altri".

Juve, le parole di Rossi accendono il dibattito sul web

Le parole su Locatelli dette da Rossi hanno acceso il contraddittorio sul web: "Locatelli si sbatte? È lo specchio del compitino, della proposizione inesistente e del passaggino, anche verticale, che non crea nulla. Basta con la difesa di questo miracolato, in Coppa Italia solo mettendo Miretti al posto suo, si è visto un ritmo diverso", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Io quando sento qualcuno che elogia Locatelli, McKennie o Kostić sto male. Siamo finiti, siamo mediocri!".